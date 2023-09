«Sento molta pressió, la gent m'atura pel carrer per dir-me el que he de dir»

El pròxim dijous 21 de setembre el popular actor Oriol Grau donarà el tret de sortida de la festa amb el seu pregó

Actualitzada 15/09/2023 a les 10:51

—No, no està acabat. Em falten potser un parell de fulls, dels sis o set que tindrà.—Hauria pogut gaudir-lo més. L'he patit una mica, per la pressió que he tingut. Vaig pel carrer, i la gent m'atura dient-me el que he de dir. Em diuen, sobretot, que els foti canya, i em trobo una mica condicionat… Però sí que ric mentre escric, i suposo que agradarà. Com a mínim, compto que la gent no s'avorrirà, que és el que em preocupa més, que la gent no s'avorreixi.—Sí, a dues o tres persones. Però més que deixar-los que el llegeixin, els el llegiré jo.—Sí, clar, encara que és un acte oficial, és una posada en escena i l'he escrit com un guió.—Ell també?! No ho sé, penso que aquest no ha de ser l'objectiu d'un pregó. La idea és fer una crida a la gent perquè participi en la festa. I si pregó ve de la paraula prec, jo aprofitaré també per ferne alguns. La canya la fotem a Dames i Vells. Qui en vulgui, que ens vingui a veure. Tot i que… algun somriure congelat potser sí que els quedarà, a les autoritats…—No, és veritat… però vaja, ja n'han fet alguna [riu].—No, però també ho trobo bé, que no m'ho demanessin. No tinc gaires mèrits, jo, hi ha gent que en té molts més. Per exemple, els meus antecessors, dels quals he llegit alguns pregons. La meva amiga Agnès Busquets, la meva amiga i alumna Danae Boronat, en Boada, meravellós… i tants altres. Pensava que tota aquesta gent ha fet el pregó molt merescudament. Potser jo no estaré a l'altura, però almenys faré riure, que és el que em toca. He vingut al món a fer riure.—El tarragoní. Però, sobretot, l'Oriol Grau de Dames i Vells. Faré bastanta incidència en això. Aprofitaré el pregó per parlar-ne, perquè és el que em vincula a la festa i a Tarragona. Després de 43 anys, encara ho gaudeixo. I em sembla tan extraordinari, que en parlaré bastant. Vaja, m'havia fet la promesa de no dir de què parlaria!—Sí, des dels disset anys! Doncs veus només el circuit per on tu passes, no veus mai la festa total. El Seguici, tal com és ara, no l'he vist mai sencer. Veiem el tros de la trobada del dia de Santa Tecla al carrer Merceria, i ja està, perquè després anem a la Residència de la Mercè. El nostre itinerari només ens permet veure Dames i Vells.—Doncs superpreocupats per la puntualitat, perquè ens agrada ser puntuals, i calibrant el ball per anar-lo millorant. Sempre estem treballant. Diem ostres, en aquell gag no han rigut tant perquè potser s'ha alentit massa el temps… L'humor és un treball de rellotgeria, i ens agrada anarlo polint sense parar.—Sí, i tant de bo a tot arreu hi hagués un ball satíric on fessin un repàs del que hi passa. Nosaltres vam ser els primers, al 81 no n'hi havia gaires, però ara n'hi ha a Reus, Valls, Alcover, Vilafranca, Vilanova, Constantí… Som amics de tots i padrins d'alguns, i això ens omple d'orgull.—Crec que és el tarannà d'aquesta ciutat, trobar-ho tot cagat i pixat, sí [riu]. Però en realitat, les coses no són així, i ens ho demostra la gent que ve de fora, que de seguida et diuen que tenim una ciutat collonuda.—Sí, tot i que soc nascut a Barcelona, soc tarragoní d'adopció. M'agrada aquesta ciutat, el caràcter i el tarannà que té. Per a mi, això és casa. És el meu campament base i ho ha sigut sempre, malgrat els anys que he estat treballant a Barcelona.—Ara, per Santa Tecla, per exemple. De fa uns anys cap aquí, la Festa Major és una època daurada. Tot i que em fa por que la festa es pamplonitzi, que hi hagi tanta gent que no puguis gaudir-la i que l'alcohol vagi en excés. Això és una cosa que no hauria de ser, Santa Tecla és un altre tipus de festa.—Obriria locals que, com a Ajuntament, tinc tancats de fa anys, i els donaria a entitats que no en tenen. Els deixaria les claus, els demanaria que fessin una pòlissa d'assegurança civil, i… aquí el teniu per a assajar, fer música, art, jugar…—I tant! Així es fa participar a la gent. Al cap i a la fi, el pregó és per als tarragonins i les tarragonines que estan a baix. Lo altre era un acte només per a autoritats i favorits.—Sí, el pregó és a les set i tenim Dames i Vells a les vuit, així que no durarà més de mitja hora, perquè necessito temps per canviar-me i maquillar-me.—Ja et dic jo que sí. Hi ha un moment que se n'enfoten d'ell.