Repsol renova el seu compromís amb les festes de Santa Tecla

El Teatre Metropol acollirà, aquest dissabte, un aperitiu per commemorar aquests 25 anys de suport de l'empresa a les festes

Actualitzada 15/09/2023 a les 12:32

Repsol ha renovat un any més el seu compromís amb les Festes de Santa Tecla. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i el director del complex industrial de Repsol a Tarragona, Javier Sancho, han rubricat l'acord pel qual la companyia continuarà sent patrocinador principal de les Festes. Aquest acord amb el consistori se suma a altres col·laboracions que des del complex industrial s'han subscrit enguany amb entitats també molt vinculades amb les Festes, com el Ball de Diables de Tarragona, la Víbria de Tarragona o les quatre colles castelleres de la ciutat.Amb les d'enguany, són ja 25 anys de col·laboracions de Repsol a les Festes de Santa Tecla, amb acords tant amb el consistori com també amb nombroses entitats. Un vincle que es va iniciar el 1998 amb el suport de la companyia a la creació del Ball de Diables infantil, iniciativa que va representar el naixement de la Santa Tecla petita, avui en dia totalment consolidada com a part de la seqüència ritual de les Festes i que compta amb versions infantils de nombrosos balls i elements del Seguici Popular.Des de llavors, i durant aquests 25 anys, el suport de Repsol ha fet possibles projectes de diferents entitats i balls com la Moixiganga de Tarragona, el Ball d'en Serrallonga, el Ball de Cossis, la Cucafera Petita, el Bou Petit, la Víbria Petita, els Negritos Petits, el Ball dels Set Pecats Capitals, el Ball de Cercolets Petit, l'Àliga Petita...Més enllà de l'ajut concret a les entitats del Seguici, Repsol s'ha compromès també amb la difusió de la festa i els seus elements. Durant tot aquest temps, des del complex industrial s'ha col·laborat per exemple amb propostes com el programa Santa Tecla a les Escoles, una iniciativa de divulgació de la cultura tradicional a les escoles de la ciutat, o el Puzzle de Les Festes, una iniciativa que va impulsar en el seu dia el grup de grallers Els Quatre Garrofers.En aquest àmbit de la difusió, Repsol va donar suport també a la Casa de la Festa, amb el finançament de la segona fase, consistent en la millora i modernització del discurs expositiu de la instal·lació, i posteriorment va col·laborar en accions de conservació de l'equipament i de millora del mobiliari.Per celebrar aquests 25 anys de suport de Repsol a les Festes de Santa Tecla, aquest dissabte 16 de setembre tindrà lloc l'Aperitiu de Santa Tecla, un acte commemoratiu que tindrà lloc al Teatre Metropol a partir de les 11.30 de la matí. L'acte comptarà, a més, amb actuacions musicals, i amb espai per a la reflexió, amb taules rodones sobre el passat, el present i el futur de la cultura popular.