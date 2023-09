Objectius variats en una Santa Tecla castellera molt esperada

Tres actuacions per estrenar castells, fer deures pendents o consolidar objectius de temporada

Actualitzada 15/09/2023 a les 14:30

Els pilars caminant de la Mercè o la diada del Primer Diumenge van viure la temporada passada el seu retorn post pandèmic, però la de Santa Tecla no se celebra amb la seva màxima esplendor des de 2019 (l'any passat va ploure i el 2021 encara anàvem amb mascareta). Hi ha ganes de completar el cicle casteller de festes, que ja no s'entén sense la triple cita. Per les convidades, per les locals i per les singularitats, els castells per Santa Tecla són imprescindibles.Els Xiquets de Tarragona han de consolidar tot allò que porten treballant durant tota la temporada i que han anat ensenyant en diferents dosis. La tripleta màgica de Sant Magí és el camí i toca repetir-la el màxim de vegades possible. És la forma de mostrar-se al món casteller com aquella colla que aspira a la gamma extra. A Torredembarra van tenir ensurt, però a casa és el millor espai per aixecar-se. Doblar el 3 i el 4 de 9 amb folre i acompanyar- lo del 5 de 8 han de ser els seus objectius i pensar en gran pel futur, perquè la temporada s'estira fins al 5 de novembre.La Jove de Tarragona es presenta a les festes amb els deures pendents de tancar i, a la vegada, obrint noves portes. Els dos castells bàsics de nou són recursos que ja tenen apamats, de manera que és el moment per descarregar el 2 de 9 amb folre i manilles i atacar el castell bandera, el 5 de 9 amb folre a qui li han fet bones proves. I com a cirereta, el pilar de mèrit que es va carregar per la Diada però ara toca completar- lo. Si es completen aquests passos, compte amb el final de temporada perquè els espera la màgica plaça Vella del Vendrell i allí, tot és possible.Per als Xiquets del Serrallo arriba el moment d'intentar el salt. Entre la il·lusió i l'obsessió, descarregar un castell de vuit és el somni d'una colla que fins al moment ja ha repetit els castells de gamma alta de set, inclòs el 2 de 7 que ha de continuar sent objectiu. Que un possible intent de 3 de 8, no signifiqui oblidar una estructura que per Sant Magí va ser èpica.La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau està en procés de renovació i pensar en el futur, de manera que repetir la clàssica de vuit és un èxit (3 de 8, 4 de 8, 2 de 7). La seva especial rutina d'assaig fa que el 5 de 8 sigui un somni en camí, però Santa Tecla potser els arriba massa aviat. Recorda una mica la temporada passada quan l'intent de 3 de 8 amb l'agulla no arribava per festes, sinó al Concurs.I tot això, sense oblidar que el dia 24 les quatre colles tenen una cita especial amb el pilar caminant. Els Xiquets del Serrallo ho viuran amb intensitat extra perquè volen assolir el vint-i-sisè consecutiu.Abans de Santa Tecla i La Mercè, aquest diumenge, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca arriben a Tarragona amb objectius pendents com el 2 de 8 sense folre o el 4 de 9 amb l'agulla, respectivament. En cartera hi ha altres castells: 2 de 9 amb folre i manilles, 4 de 9 sense folre, 5 de 9 amb folre o el pilar de 8 emmanillat. Les dues colles encaren el tram final de la temporada amb ganes d'estrenar noves estructures.