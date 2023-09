La Víbria renova vestuari i reivindica 30 anys d'essència serrallenca

Diumenge es farà l'acte central de l'aniversari; una cercavila de foc amb 10 colles convidades on es presentaran els vestits nous

Un nou vestuari

Cohesió i germanor

Activitats del 30è aniversari

«Una Santa Tecla molt emocionant». Així descriu Daniel Mogio, president de la Colla de Diables Voramar i Víbria de Tarragona com es presenten les festes per a l'entitat. Motius d'emoció no en falten. I és que enguany la Víbria bufa les 30 espelmes i la colla ha preparat un bon grapat d'actes especials i algunes sorpreses per fer aquest aniversari memorable. Dimecres inauguraven a l'Espai Turisme (antic Ajuntament) una exposició retrospectiva dels 30 anys, que permet que els visitants coneguin a fons la bèstia i la seva trajectòria. Avui a la tarda, serà el torn del Fes-te gran i dona el xumet a la Víbria; una tarda molt especial que petits i grans gaudiran. Però serà diumenge quan arribarà el punt àlgid de la celebració del 30è aniversari. La presentació del nou vestuari dels portadors i una cercavila de foc amb 10 bèsties convidades de tota Catalunya omplirà Tarragona foc festiu.«Valdrà molt la pena», assegura el president de la colla fent referència a l'acte central del diumenge. «El que es veurà diumenge serà un recull de les moltes sortides que fem amb la Víbria». A les 5 de la tarda, es farà la plantada de les bèsties participants: la Virgília de Torredembarra, el Drac de Llorenç del Penedès, el Cabrot del Vendrell, el Drac de Sant Jaume dels Domenys, el Drac d'Olivella, el Drac de la Geltrú, el Drac de Lavern El Masellot, el Basilisc de Mataró, Lo Carranco Bilandó de Cervera, el Drac de Vilanova i la Geltrú. A partir de dos quarts de començarà la cercavila de foc per la Part Alta. En la primera part de la cercavila, els portadors de la Víbria durant el vestuari antic i quan arribin a la plaça del Rei s'afegiran els portadors que ja duran el nou vestuari, dissenyat per Edu Polo i pintat per Teresa Gallego. En arribar a la plaça de les Cols, pels volts de les 8 del vespre, es faran uns breus parlaments que serviran per a presentar al públic el nou vestuari i les bèsties participants faran les enceses de lluïment. En acabar, la comitiva posarà rumb cap a la plaça de la Font, on a partir de dos quarts de 10 es faran les grans enceses de mèrit i una encesa conjunta, que sens dubte, es convertirà en un dels records més destacats de la Santa Tecla de 2023.La presentació del nou vestuari dels portants de la Víbria i la Víbrieta, que enguany compleix 25 anys, és un dels moments que desperta més interès i expectatives. Si bé Daniel Mogio no pot explicar al detall com serà el nou vestit, sí que avança alguns punts importants. La clau de la nova roba dels portants és que representarà «l'essència serrallenca», que és la base de l'ADN de la Víbria i de la Colla Voramar. Així mateix, el president puntualitza que tindrà «més color que el vestuari antic, però sense perdre la seva essència». En aquesta línia, afegeix que «destacarà molt pels matisos». «No farem un canvi radical. És un vestuari molt vibrier i ens agrada molt», puntualitza.La colla va crear una comissió de treball per a l'elaboració del nou vestuari. «La Junta no ha centralitzat el procés. Volíem que tota la colla formés part del procés tant de creació del vestuari com d'organització del 30è aniversari. En tot el que preparem, el nostre objectiu és que tothom en gaudeixi. I en el cas del vestuari, la colla ha estat molt implicada aportant idees, a partir de les quals Edu Polo s'ha inspirat per a la creació dels nous vestits», explica Mogio.Cal destacar que, per a la renovació del vestuari i l'organització dels actes dels 30 anys, la Víbria ha comptat amb el suport de Repsol, en el marc del seu compromís històric amb el territori i amb la cultura tradicional i popular, i en particular amb les Festes de Santa Tecla, que ha aportat un patrocini de 10.000 euros per a fer-los possibles.La forma de treballar de la colla en l'organització del 30è aniversari, però, no és més que el reflex del seu funcionament i de la seva manera de ser. «Tenim molta cohesió de grup», assegura Mogio. La colla compta amb 140 membres i entre ells en destaca sobretot la germanor. «Som com una família, estem molt units i aquest esperit es manté des dels inicis», explica el president. Mantenir aquesta essència «tant Voramar i tant vibriera» a les noves generacions és, per a Daniel Mogio, el principal objectiu de futur de la colla. «Som un grup, aquí no hi ha personalismes, la nostra voluntat és treure la bèstia perquè la gent, sigui a Tarragona o arreu de Catalunya, la gaudeixi. Aquesta és la nostra prioritat i el que ens dona vida com a colla», conclou.Avui, a les 17.30 h, a la plaça de les ColsFins al 24 de setembre, a l'Espai TurismeDiumenge, de 17 a 21.30 h.