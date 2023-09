La Peonada Popular farà de l'esport una festa familiar diumenge a Tarragona

La 43a edició tindrà com a punt de sortida i d'arribada per segon any consecutiu el Parc Central

Tarragona tornarà a celebrar diumenge la tradicional Peonada Popular coincidint amb les festes de Santa Tecla. Es tracta de la 43a edició d'aquesta popular cita esportiva organitzada des de Tarragona Esports que torna a comptar amb el patrocini de Parc Central. Per segon any consecutiu, el punt de sortida i arribada de la Peonada Popular serà aquest centre comercial.«És una de les activitats més populars i amb més història pel que fa a les activitats esportives emmarcades en les festes de Santa Tecla. Diumenge tornarem a viure una gran jornada familiar i esportiva amb una peonada no competitiva on el més important és participar», assegura el conseller d'Esports, Berni Álvarez. Álvarez ha explicat que la Peonada constarà de dos circuits inclusius: el llarg que tindrà 6,65 quilòmetres i transcorrerà pels carrers del voltant del Parc Central, el Serrallo i la zona del Parc Francolí; i el curt que serà de 2,72 quilòmetres i vorejarà el Parc Central i la Tabacalera.El màxim responsable d'Esports a l'Ajuntament de Tarragona agraeix a totes les persones i entitats «que treballen per fer possible aquesta edició de la Peonada Popular». En aquest sentit, ha posat en valor la implicació del Parc Central així com «l'imprescindible paper de les persones voluntàries i col·laboradores, el personal de Tarragona Esports i la resta d'àrees del consistori com ara la Guàrdia Urbana».Per la seva banda, la gerent adjunta de Parc Central, María Celades, agraeix a Tarragona Esports «l'oportunitat que ens ha tornat a donar, després de l'èxit de l'any passat, per patrocinar la Peonada Popular i tornar a convertir el centre comercial amb el punt de sortida i arribada d'aquesta gran cita esportiva». Celades destaca la sòlida relació del centre comercial amb els esdeveniments esportius: «Des de Parc Central ens vinculem estretament i donem suport a les entitats esportives de la ciutat. Un exemple d'això són els actes del 25è aniversari, celebrats fa un any i protagonitzats per clubs esportius de Tarragona».La 43a edició de la Peonada Popular sortirà a les 9.30 h des de l'aparcament superior de Parc Central i els dorsals es podran recollir avui i demà, entre les 9.30 h i les 21.30 h al Punt d'Atenció al Client del mateix centre comercial. El preu de la inscripció és d'1 euro pels menors de 14 anys i de 5 euros pels majors de 14 anys.