La il·lustradora Pilarín Bayés visita la Fundació La Muntanyeta

La dibuixant de Vic ha creat el nou logotip de l'entitat, que ja es pot veure a la façana de l'edifici

Actualitzada 15/09/2023 a les 19:27

La Fundació La Muntanyeta, que forma part de la Xarxa Santa Tecla, ha estrenat fa poc un nou logotip creat especialment i de manera desinteressada per la il·lustradora Pilarín Bayés i aquesta nova imatge ja llueix des de fa uns dies a la façana de l'edifici de la Fundació, situat al camí de la Muntanya de Sant Pere de Tarragona. Per aquest motiu, avui, 15 de setembre, Bayés ha visitat La Muntanyeta amb l'objectiu de veure personalment aquest nou emblema i conèixer les instal·lacions de l'entitat dedicada a les persones amb paràlisi cerebral.Durant la visita, la il·lustradora ha estat acompanyada pel president de la Fundació La Muntanyeta, Francesc Tarragona; la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona, Cecília Mangini; el director general adjunt de la Xarxa Santa Tecla, Joan Aregio, a més de patrons i patrones de la Fundació.Amb un estil molt propi de la dibuixant, en el nou logotip predomina el color fúcsia i la típica rodona rosada que dibuixa sempre a les galtes dels seus característics personatges. Aquest rostre està acompanyat d'una papallona, un símbol vinculat tradicionalment a la paràlisi cerebral.Aquesta nova imatge corporativa s'ha anat implementant de manera progressiva en tots els serveis que gestiona la Fundació La Muntanyeta, així com en tots els materials, suports i canals de comunicació de l'entitat.