La dificultat per evacuar el Fortí de Sant Jordi de Tarragona limita la celebració d'actes

El recinte no disposa de sortides d'emergència que permetin organitzar-hi grans esdeveniments com s'havia anunciat

Actualitzada 14/09/2023 a les 21:55

Cada cop queda menys perquè el Fortí de Sant Jordi, després de passar per un procés d'adequació, obri les seves portes al públic. A finals de l'anterior mandat, es va obrir la licitació per a les obres del projecte de rehabilitació d'aquesta fortificació del segle XVIII. En aquell moment, el llavors encarregat de l'àrea de Patrimoni, Hermán Pinedo, va plantejar la possibilitat que el fortí es convertís en un escenari per acollir activitats durant la Santa Tecla d'enguany. Finalment, no serà així. El primer motiu és que les obres continuen en marxa i acabaran un cop hagin passat les festes. El segon és que, segons l'actual conseller de Patrimoni, Nacho García, era «inviable» programar-hi cap esdeveniment en aquest edifici històric per temes de seguretat.



Tres setmanes més d'obres

En aquest sentit, l'edil assenyala la «impossibilitat» de celebrar-hi grans actes, no només aquesta Festa Major, sinó també en les dels pròxims anys, perquè la capacitat màxima de l'espai és de 25 persones. El conseller assegura que no es poden celebrar concerts multitudinaris, ja que només hi ha una porta d'accés i, en cas d'evacuació, pot suposar un greu problema. Òbviament, en tractar-se d'un edifici patrimonial que, a més, està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), l'Ajuntament no té la possibilitat d'obrir una altra sortida d'emergència. D'altra banda, l'edil recorda que el projecte inicial incorporava la instal·lació d'un escenari mòbil. Els informes tècnics, però, van obligar a descartar aquesta opció.Donada aquesta situació, la idea que el Fortí de Sant Jordi pugui albergar una programació estable durant tot l'any, tal com es va anunciar fa uns mesos, queda descartada. «Només es poden fer actes de petit format, veurem què podem fer amb 25 persones», apunta l'edil. El que està clar és que ciutadans i visitants tindran la possibilitat de gaudir d'aquest espai que passarà a ser un parc públic. A més de convertir-se en un lloc d'estada, obrir el monument històric-artístic permetrà explicar la història de la ciutat dels segles XVIII i XIX.Segons la previsió del conseller, falten unes tres setmanes perquè finalitzin les obres del Fortí de Sant Jordi, que podria estar obert al públic la primera setmana d'octubre. Així, a partir del mes vinent, Tarragona disposarà d'un nou equipament, el qual es convertirà en un espai de passeig i descans, i funcionarà com a mirador de la ciutat i la costa tarragonina. Aquesta intervenció, impulsada per l'anterior govern i que ha comptat amb un pressupost de 200.000 euros, va començar a principis de juliol.Les principals actuacions que s'han estat duent a terme en aquest edifici històric han estat la neteja del terreny per arrencar les males herbes, la millora de l'accessibilitat i la generació d'ombres amb la instal·lació de pèrgoles. El projecte preveu la reforma del paviment exterior de la vorera i de la rampa d'accés, així com la col·locació de baranes i passamans per reforçar la seguretat. La proposta contempla també la instal·lació d'enllumenat de tipus LED i bancs per poder descansar.