L'Arxiu del Port de Tarragona estrena un nou portal digital

'Portal Digital' és la nova interfície que el Port de Tarragona posa a l'abast de la ciutadania

Actualitzada 15/09/2023 a les 17:58

Canvi d'entorn digital

El Port de Tarragona, preocupat per tenir cura, servar i difondre el seu fons documental va crear l'Arxiu del Port l'any 1990. I des de llavors, l'Arxiu del Port s'ha preocupat a bastament de difondre els seus fons documentals posant-los a l'abast de la ciutadania, organitzant activitats diverses per a públics diferents, o estant present a les xarxes socials, I ara, fa un pas més amb la posada en funcionament del Portal Digital de l'Arxiu del Port de Tarragona que és accessible enUn entorn web intuïtiu, senzill i molt visual que s'anirà ampliant a mesura que es registrin nous elements. La cerca es pot fer per dates, paraules concretes, descriptors topogràfics o temes, a través de tots els objectes digitals siguin del format que siguin.Fins al moment present, des de la pàgina web es podia accedir, d'una banda, a la documentació textual digitalitzada, a través de la pestanya Arxiu Digital, que contenia aquelles sèries documentals més antigues, com ara les de la Junta Protectora de les Obres del Port (1790-1836), o d'altres, que amb els anys s'ha anat detectant que tenien més interès per a la investigació i la recerca, com és el cas dels registres històrics d'entrada i sortida de vaixells, o les actes de l' organisme Junta d'Obres del Port de Tarragona (precedent més immediat de l'actual Autoritat Portuària de Tarragona).En total es disposava de 102.250 imatges digitals de totes aquestes sèries documentals que s'han anat incrementant any rere any gràcies a les campanyes de digitalització, ja sigui a través d'empreses proveïdores externes com, darrerament, amb la tasca duta a terme amb equips propis professionals per part del personal de l'Arxiu.L'inconvenient que presentava, però, aquest Arxiu Digital de la web és que no hi havia cercador, fet que dificultava i alentia la investigació. D'altra banda, des de la pàgina web també es podia accedir a la Fototeca i fer comandes de fotografies a través del correu. En aquest cas, la interfície del programa emprat ja havia quedat obsoleta i calia renovar-la. És per això que amb un treball coral dut a terme entre el personal de Sistemes d'Informació de l'Autoritat Portuària de Tarragona, l'empresa Maquimpres, que subministra l'aplicatiu Fotoweb, i l'equip de l'Arxiu del Port, avui veu la llum el Portal Digital que ens ha permès agrupar en una única pàgina tots els objectes digitals classificats per: fotografies, cartografia i plànols, documents textuals, impresos i cartells, audiovisuals i la Biblioteca digital.El Portal Digital ha permès agrupar en una única pàgina tots els objectes digitals classificats per: fotografies, cartografia i plànols, documents textuals, impresos i cartells, audiovisuals i la Biblioteca digital.Aquest nou entorn digital es presenta els dies 21 i 22 de setembre al col·lectiu dels arxius portuaris, en el marc de les VI Jornadas Técnicas de Gestión Documental y Archivos Portuarios que tindran lloc al Puerto de Ferrol-San Cibrao (Galícia). I cal esmentar que l'Arxiu del Port de Tarragona és el pioner entre els arxius portuaris de l'Estat espanyol i el primer que es va obrir al públic.