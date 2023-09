ERC denuncia la situació «inèdita» que es viu a Tarragona amb els abocadors il·legals

Els republicans critiquen el «turisme de brossa» i proposen un enduriment de les sancions, així com una major vigilància i il·luminació a les zones

Actualitzada 14/09/2023 a les 21:45

El grup municipal d'Esquerra Republicana presentarà avui en el ple municipal dues mocions, una sobre la situació dels abocadors il·legals en diferents zones de la ciutat, i una altra sobre l'obertura dels balcons municipals per les diades castelleres.



Obrir els balcons per les diades

Sobre la primera, les reclamacions d'Esquerra giren entorn dos elements: més vigilància i més il·luminació. La portaveu del grup municipal, Maria Roig, ha expressat que actualment «ens estem trobant imatges inèdites, que no havíem vist mai» i que en totes les zones d'abocament il·legals «s'ha incrementat l'activitat», també en aquelles zones amb contenidors a peu de carretera. Algunes d'aquestes zones, «que ja s'han convertit en autèntics punts negres», són la Vall del Lorito, la Budellera, Bonavista, la Floresta, Ferran, l'Albada o Cala Romana, «on s'hi aboca el turisme de brossa». A més, demanen un enduriment de les sancions i un reforç en les tasques d'identificació. Els republicans critiquen que aquest augment dels abocaments ha empitjorat després de la decisió del govern del PSC de retirar els contenidors tancats que van frenar aquestes accions incíviques.«És evident que la gestió de la brossa és nefasta», ha reblat Roig. La portaveu assegura que la causa «no sabem a què es deu exactament», però que «si és una forma de pressió, ens sembla encara més greu».Pel que fa a l'obertura dels balcons municipals per les diades castelleres, ERC critica la nova manera de fer de l'Ajuntament, perquè considera que veure les diades des dels balcons municipals «no hauria de ser un privilegi dels polítics.» «Havíem avançat, però ara sembla que els balcons tornen a ser intocables», ha afirmat Roig. A les portes de Santa Tecla, ha recordat el concurs públic que es va fer l'any 2019, en el qual s'hi van apuntar 427 ciutadans, i ho va analitzar com «un èxit, una manera d'obrir la festa». A més, ha remarcat que és una reclamació que ja es va fer per Sant Magí i ha criticat que «és important que els representants municipals siguin al balcó, però, per Sant Joan, vam veure imatges que no s'haurien de repetir». De cara les diades d'aquest setembre, assegura que «per protocol, ja no hi som a temps».A part de les mocions, Roig ha indicat que estan veient «gestos que tiren enrere les nostres iniciatives». Un exemple que ha volgut destacar és que el govern hagi decidit utilitzar 11.000 euros d'una partida de pressupostos per lluitar contra la plaga de coloms per invertir-los en metacrilats per a la deixalleria municipal. Tot i que expliquen que aquesta decisió, que s'ha d'aprovar avui, no vol dir que el pla contra la lluita dels coloms no s'executi, «creiem que si es poden treure aquests diners d'una altra banda, millor», ha dit la portaveu.Per últim, Roig ha descartat qualsevol entesa amb el govern del PSC: «No hi pactarem, ho saben ells i ho sabem nosaltres». I ha afegit que «no oblidem que el senyor Viñuales va formar part de Ciutadans, tot i que celebrem el seu gir cap a les esquerres». Segons els republicans, ara mateix hi ha masses línies vermelles que impedeixen un possible acostament de les posicions.