Els artistes de la Part Alta obriran els seus tallers a finals de setembre

El 29 i 30 d'aquest mes i l'1 d'octubre, la ciutadania podrà gaudir dels 'Tallers Oberts dels artistes de la Part Alta'

Actualitzada 14/09/2023 a les 20:32

Els cap de setmana del 29, 30 de setembre i 1 d'octubre, se celebraran els Tallers Oberts dels artistes de la Part Alta de Tarragona. Un esdeveniment que mostra al públic l'aspecte més íntim del treball d'un artista: el taller i el procés creatiu. L'any passat, es va recuperar l'activitat després de sis anys sense dur-se a terme. La passada edició va comptar amb la participació de 17 tallers i 42 artistes.



Màrius, artista al taller Màrius-arts –carrer d'en Mediona, 12–, explica que «quan fem aquesta activitat, ens donem a conèixer a molta gent. Al matí, fa calor, la gent va a la platja i no passa tant pels estudis; però a la tarda i a la nit, això s'omple a vessar, és magnífic». Malgrat fixar-se les dates de l'activitat, encara no s'ha confirmat ni els horaris en què es podran visitar els tallers, ni quants artistes obriran les portes dels seus locals.L'estudi Màrius-arts i l'estudi de Jordi Estela van obrir conjuntament als baixos del carrer d'en Mediona número 12, el 2000, ara fa 23 anys. Quan ells es van instal·lar allà no hi havia massa tallers per la zona, però, a poc a poc, es va anar creant un moviment a la ciutat de més de vint tallers. Amb la crisi econòmica del 2008, molts d'aquests negocis es van veure obligats a tancar les portes. Malgrat que hi va haver una petita revifada del sector, la crisi de la covid-19 ha tornat a deixar-los tocats. «Ara que és estiu, passa gent per l'estudi, però anem molt justos de vendes», apunten.Malgrat això, ambdós artistes declaren que «hem estat oblidats per l'Ajuntament durant els darrers mandats. Si els polítics no ens ajuden, nosaltres perdem força. Fa molts anys que demanem que ens donin suport, no volem diners, només demanem permisos». Ara, sembla que, amb l'arribada del nou govern municipal, les coses comencen a canviar: «Estem contents perquè notem cert interès per la nostra feina. Ens hem reunit dos cops amb la consellera de Cultura, Sandra Ramos. També hem parlat amb la consellera de Turisme, Montse Adan, i sembla que aconseguirem sortir als fullets informatius que donen als turistes des dels diferents Punts d'Informació de la ciutat, per tal de tornar a despertar l'interès turístic i local». Finalment, ambdós pintors han fet una crida als joves artistes. «Necessitem que agafin protagonisme i organitzin esdeveniments. Nosaltres dos ja vam preparar, des del 2011 fins al 2018, la Fira d'Art, en què concentràvem artistes d'arreu del territori a la Rambla Nova. Ara, toca fer relleu», expliquen.Al número 5 del carrer d'en Mediona hi ha un altre taller, on Francisco Giménez, Monsterrat Ferreres i Carmen Calvo creen les seves obres. «Volem donar-nos a conèixer i que la gent pugui gaudir del que fem», apunta Calvo, qui proposa «la creació d'un itinerari pels tallers de la Part Alta per als turistes que els agradi l'art». L'artista creu que seria una bona iniciativa perquè «les persones que visitin el nucli antic de la ciutat, sàpiga que hi ha un grup de pintors als seus tallers». En aquest sentit, coincidint amb Màrius i Estela, apunta que és «molt necessari» el suport per part de l'Administració local. De moment, els artistes celebren que hi hagi bona sintonia amb l'Ajuntament.