El Lleó i el Lleonet viuen una Santa Tecla especial amb el doble aniversari

La figura gran bufa enguany 30 espelmes, mentre que el Lleó Petit arriba ja als 20 anys amb més força que mai

Actualitzada 15/09/2023 a les 14:21

Relleu generacional assegurat

Ara fa 30 anys, un petit grup de persones vinculades a l'Associació de Veïns Verge del Carme feien la festa més gran amb la creació del Lleó de Tarragona. Tres dècades després, la bèstia s'ha convertit en un dels indispensables els dies centrals de Santa Tecla. L'elegància i la solemnitat de la figura, juntament amb el magnífic acompanyament musical que duu fan del Lleó una de les figures més estimades del Seguici Popular. Coincidint amb el 30è aniversari i amb els 20 anys de la creació del Lleonet, l'Associació de Portadors del Lleó de Tarragona ha organitzat diverses activitats commemoratives.L'entitat va donar el tret de sortida als actes commemoratius el passat diumenge amb un vermut al parc de Saavedra. «Vam tenir molt d'èxit. Estem satisfets», assegura el cap de colla, Francesc Martorell. Dimarts, es va presentar el nou marxandatge del Lleonet. L'entitat ha editat una samarreta, de color taronja llampant, un bidonet de litre i mig i un barret de palla amb el dibuix del Lleonet. «Ja teníem el disseny de la samarreta per a adults, però era massa seriós per la canalla així que vam decidir editar-ne un d'especial que creiem que els hi agradarà molt», comenta Martorell. El nou marxandatge es pot trobar a l'estand de les Festes.Dimarts també presentaven un tríptic commemoratiu en el qual s'expliquen de manera senzilla les característiques tècniques d'ambdues figures. Ho feien en un acte a la Casa del Mar que els va servir per a reunir a bona part dels primers portadors del Lleonet vint anys després. «Preparant l'aniversari vam trobar fotografies inèdites, algunes d'elles pertanyents a l'arxiu fotogràfic de Fervi, així que vam aprofitar la presentació del tríptic per a mostrar-les als primers portants, que aleshores eren nens i ara ja ronden la trentena, i fer-los un petit homenatge», explica Francesc Martorell. De fet, aquestes imatges es poden veure fins a finals de mes a l'exposició commemorativa que ha preparat el Lleó Petit a l'Espai Jove Kesse.La celebració d'aquests aniversaris rodons coincideix amb un dels millors moments en la història d'aquesta associació i de les dues figures. «Quan vam començar, érem una dotzena de persones al Lleó i ara som més de 30 portants», detalla el cap de colla. I la pedrera puja amb força. «Com a entitat, hem crescut molt des de la creació del Lleó Petit», comenta. Molta canalla vinculada al barri i a les famílies dels portants gran ha estat en algun moment de la seva vida portadora del Lleonet. «És la figura més petita de la Santa Tecla Petita. Els nens i nenes que el porten tenen entre 4 i 8 anys. Després ja han de deixar-ho perquè són massa grans», explica el responsable. I afegeix que malgrat el buit que queda entre portar el Lleó Petit i el gran, són molts els petits portadors que passen a la figura gran quan ja són majors d'edat. «Tenim el relleu generacional assegurat», afirma amb contundència. De fet, segons Martorell, el repte ara és absorbir el gruix de portants, ja que el Lleó només fa tres sortides a l'any, totes per Santa Tecla. Crear un torn rotatori és l'opció que l'entitat té a sobre de la taula. Ara, però, tenen tots els esforços centrats a gaudir d'una de les Tecles més especials que han viscut en els darrers anys.