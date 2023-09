El comiat de la Girasol marca les revetlles més tecleres de la festa

El dia 22 hi haurà revetlles a la Rambla i a la plaça de la Font, mentre que el 23 serà el torn de l'adéu a l'Orquestra Girasol i del ball de gralles

Actualitzada 15/09/2023 a les 15:09

Les nits tecleres són per als balladors i per aquells que tenen ganes de passar-s'ho bé al ritme de la millor música. Les revetlles són un clàssic de Santa Tecla i enguany tornen a prometre grans nits memorables. Una de les revetlles més destacades serà la que oferirà l'Orquestra Girasol el dia 23, després del castell de focs de Santa Tecla, a la Rambla Nova. I és que aquesta mítica formació s'acomiada dels escenaris després de 40 anys de trajectòria, que l'han convertida en un referent entre les bandes de festa major i companya de nits de festa de dues generacions de catalans. El seu concert de comiat promet una revetlla inoblidable.La nit abans, la del 22, també estarà marcada per les revetlles. Els balladors més clàssics saben que la Rambla Nova és el seu lloc i enguany podran gaudir d'una gran revetlla amb l'Orquestra Charlotte, que oferirà en aquest emblemàtic espai una nit farcida d'èxits musicals. Els joves que vulguin gaudir de música en viu trobaran a la plaça de la Font la seva proposta. La revetlla amb l'essència més teclera comptarà enguany amb les orquestres Comandants de Tros i Allioli, que prometen grans dosis de ritme i festa que faran eterna la vigília de la patrona.A aquestes dues revetlles, la de la Rambla Nova i la de la plaça de la Font, cal sumar-hi l'Empalmada, que enguany es durà a terme al Parc Francolí amb els DJS i locutors de RAC105, i els concerts que proposa el programa de Barraques, al passeig de les Palmeres, amb Incendi, Josetxu Piperrak & The Riber Rock Band, Ratpenades i PD The Morning Sound + Rude Girl.L'endemà, a banda del concert de comiat a l'Orquestra Girasol, es podrà gaudir a la plaça del Rei del Ball de gralles. En els darrers anys, a causa de la pandèmia i de la pluja, no s'ha pogut celebrar, enguany, torna amb més força que mai en un nou espai i nou format, per a portar els millors temes ballables a través de la música de canya i set grups grallers de la ciutat. Imperdible.