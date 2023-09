Dames i Vells celebra el 40+3 aniversari amb 'Carcamals a la romana'

Aquest any el ball parlat tarragoní estrena una edició especial en què els personatges es traslladen a la Tàrraco imperial de l'any 43 dC

Viatge al passat

L'any 2020, el Ball de Dames i Vells de Tarragona hauria hagut de celebrar el 40è aniversari de la recuperació del ball (1980-2020), però la situació d'emergència sanitària els ho va impedir. «Ens havíem quedat amb les ganes de celebrar-ho, i vam pensar que ho podíem fer a toro passat», explica Joan Carles Blanch, president de l'entitat. «I, com que ens agrada muntar pollos, vam tenir la idea de fer un Dames i Vells a la romana, per demostrar que la trama és atemporal i funciona bé en totes les èpoques».Així és com va sorgir la idea de fer l'espectacle Carcamals a la romana, un Dames i Vells que es trasllada a la Tàrraco del segle I, concretament a l'any 43dC, coincidint amb el sorgiment del cristianisme. Tots els personatges s'adaptaran a aquest període històric i es mantindran les típiques parelles i les autoritats pròpies del ball, però a la romana. «Farem una espècie de peplum o, més ben dit, un Dames i Vells apeplumat», avisa el Joan Carles. Aquest terme fa referència al gènere cinematogràfic popularment conegut com d'espasa i sandàlia, que emula les grans superproduccions ambientades en l'Antiguitat clàssica. En aquest sentit, avança Blanch, Dames i Vells 2023 tindrà diverses picades d'ull a grans pel·lícules del gènere.Una altra novetat de l'espectacle d'enguany és el format. Per celebrar el 40+3, Dames i Vells han preparat una edició especial més llarga (40 minuts en lloc dels 30 habituals), amb més actors, infraestructura i música (interpretaran dues cançons). I, per fer difusió dels Carcamals a la Romana, el Ball ha publicat un vídeo a Tiktok.A més, aquest 2023 s'ha canviat la forma d'accedir a les representacions. Enguany, tots els passis es duran a terme a la mateixa plaça de Dames i Vells amb la voluntat d'oferir un format més estàtic i confortable. L'accés serà a través del carrer Riudecols.Per a l'edició d'enguany es van posar a la venda un total de 4.500 entrades a un preu de 3 euros, que es van exhaurir molt ràpidament, i que van fer que el Ball programés una nova sessió de l'espectacle. Les entrades per a aquesta darrera funció es van exhaurir també en només una hora. «En cada passi hi haurà 450 persones, hem calculat que és el nombre que hi cap, comptant un metre quadrat per persona a la plaça», detalla el Joan Carles.«Ho hem volgut fer així per evitar les cues tan llargues que s'havien format altres anys, i els problemes que es generaven a l'hora de limitar l'accés a la plaça», explica. El president del Ball subratlla que en aquesta iniciativa «s'ha establert un preu popular perquè no hi ha afany recaptatori». L'any que ve, avisa, «tornarem al Dames i Vells de sempre, als carrers i a les places, i passant la barretina».D'altra banda, i com cada any, el Ball de Dames i Vells compta amb productes de marxandatge que habitualment es poden adquirir en actes organitzats pel Ball i en les representacions. Enguany, a més a més, també es podran trobar a l'estand de les Festes (vestíbul del Teatre Tarragona, Rambla Nova, 11) que estarà obert de l'11 al 23 de setembre, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h. El dia 24, de 10 a 14 h.