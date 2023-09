Carles Farré, nou conseller d'ERC a l'Ajuntament de Tarragona

Farré ocupa l'acta que va deixar vacant l'exalcalde Pau Ricomà

Actualitzada 15/09/2023 a les 14:04

Carles Farré Brull ha pres possessió de l'acte de conseller del Grup Municipal d'ERC a l'Ajuntament de Tarragona. El republicà ho ha fet en un ple extraordinari celebrat aquest divendres a la sala d'actes de l'Ajuntament de Tarragona.Durant el seu parlament, Farré ha afirmat que «treballaré incansablement per fer de Tarragona una ciutat millor, més inclusiva, més cohesionada, més feminista i més sostenible. Considero aquests valors fonamentals per a la construcció d'un futur millor per a tots els seus habitants i per al creixement de la nostra ciutat». El nou conseller ha destacat també que «estic completament compromès a dur a terme aquests objectius i a treballar, amb els meus companys de grup municipal, per fer de Tarragona un lloc encara millor per a viure i créixer».I per acabar, a banda d'agrair el suport de la família, amics i companys de partit, ha reiterat «el suport i orientació de l'alcalde Pau Ricomà» de qui ha afegit que «el seu coneixement ha estat, és i serà essencial per a l'èxit del nostre grup municipal i, en conseqüència, per al benestar de la ciutadania de Tarragona».Farré ocupa l'acta de conseller que va deixar vacant l'exalcalde Pau Ricomà en el ple del 27 de juliol d'enguany. Amb la seva incorporació, el grup municipal republicà està format per Maria Roig Alsina, Xavier Puig Andreu, María José López García, Jordi Fortuny Guinart, Gemma Fusté Garcia i Carles Farré Brull.