Canvis als actes de Santa Tecla a causa de la pluja

Les fortes precipitacions que estan caient sobre la capital a aquesta hora han provocat reprogramacions en alguns actes de la Festa Major

Actualitzada 15/09/2023 a les 16:01

Viding Tecla Parc

Fes-te gran i dona el xumet a la Víbria i posterior Festa

Casa de la Festa

La Terrasseta

La Crida

escales principals

Fes-Tecletes 2023. Concert de Quimi Portet

Sala Zero

Enigma Nocturn. Joc de Trons

Presentació dels nous vestits del Ball de Diables

Ballada de l'Esbart Santa Tecla

Santa Tecla Urban

La revetlla matalassera

La revetlla Lila

A causa de les fortes precipitacions que estan caient sobre Tarragona durant tota la tarda d'aquest divendres l'Ajuntament ha decidit reprogramar alguns dels actes de Santa Tecla preprats per aquest primer divendres de Festa Major. Aquests son els canvis previstos al llarg del dia d'avui amb motiu de la pluja, en la programació de Santa Tecla:Acte previst a la Rambla Nova, es trasllada al dia 19 al mateix lloc i espai.Aquest acte i la posterior festa, previstos a la Plaça de les Cols i la plaça del Rei, en cas de pluja es trasllada a laLes organitzadores del Festival aniran desenvolupant els actes en funció de l'estat del temps. No hi ha previst un escenari alternatiuAquest acte contempla l'escenari principal, a la Plaça de la Font i un escenari interior, a les, en cas de plujaLa decisió es prendrà a les 18.30h i us n'informarem a aquella horaEstava previst al Passeig de les Palmeres i s'ha traslladat a laEstava previst una acció a la plaça de les Cols, en cas de pluja a les 20h, se suspendràActe previst a la Rambla Vella, en cas de pluja s'esperaria fins a 30min més a començarPrevista a la Plaça de la Font, en principi es mantéPrevista a la Rambla Nova, en principi es mantéPrevista a la plaça del Rei, en principi es mantéPrevista al Cós del Bou, en principi es mantéCal recordar que espais alternatius tancats tenen aforament limitat, en funció a la capacitat de la sala. Tots els concerts i espectacles que estaven previstos en els recintes tancats es mantenen en els espais programats.Pots consultar la programació al complet de les Festes de Santa Tecla en AQUEST ENLLAÇ