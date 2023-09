Uns 300 música es reuniran a la Trobada de Bandes de Cornamuses

L'Agrupació de Càmpings de Tarragona Ciutat ofereix allotjament als artistes durant el cap de setmana

La Trobada de Bandes de Cornamuses, organitzada amb motiu del 10è aniversari de la banda local Sons de la Cossetània, se celebrarà el 24 de setembre i reunirà 300 músics en el marc de les festes de Santa Tecla. L'esdeveniment, que compta amb la col·laboració dels càmpings de Tarragona ciutat, reunirà de forma insòlita 300 músics que desfilaran amb les seves bandes per la ciutat.L'Agrupació de Càmpings de Tarragona Ciutat ha signat un acord de col·laboració per donar suport a aquesta iniciativa cultural i festiva mitjançant la cessió de l'allotjament per als artistes que participen.