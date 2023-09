Una dansa que ho fa canviar tot

Joan Reverté i Edu Polo són els autors del nou volum de la col·lecció de Contes del Seguici de Tarragona, que enguany està dedicat al Ball de Gitanes

Vet aquí una vegada una nena de nom Roser, que vivia amb els seus pares, uns nobles molt rics, en un palau del carrer dels Cavallers de Tarragona. Un bon dia, la Roser coneixerà la Sounya, una nena d'ètnia gitana que li ensenyarà un ball que li farà obrir els ulls com taronges…



La resta de la història forma part del nou conte de la col·lecció de Contes del Seguici de Tarragona que, com cada Santa Tecla, arriba per acostar els elements a la canalla d'una manera lúdica. Els autors del llibre d'enguany són Joan Reverté i Edu Polo, que han escrit i il·lustrat, respectivament, la històriaFa molts anys que el Joan es dedica de ple al món de l'espectacle com a membre de L'Invisible Titelles, i ha estat cofundador del recuperat Ball d'en Serrallonga de Tarragona, a més de participar en altres elements relacionats amb la cultura popular. «Jo vinc del món dels contacontes, soc titellaire, i escriure aquesta història ha sigut una experiència molt diferent», explica Reverté. «Volia que l'argument girés al voltant de l'apropament de dues cultures, i per això el Ball de Gitanes era ideal». Quant al resultat final, el Joan assegura que «l'Edu ha captat perfectament el que tenia al cap, com una pel·lícula, i el resultat és una meravella».L'il·lustrador, per la seva banda, explica que va partir de la idea «que hi hagués molt de color, però sense estar gaire definit». Polo, que anteriorment havia il·lustrat el conte de la mateixa col·lecció, explica que, «si en aquell llibre hi havia uns tons molt marcats, en aquest em venia de gust que fossin més lliures, una mica difosos. M'anava bé que fos així perquè hi ha algunes escenes de ball amb cintes on funciona bé un dibuix una mica caòtic o desorganitzat». L'il·lustrador també ha fet una feina acurada a l'hora de dibuixar tots els detalls. Així per exemple, es va documentar sobre la manera de vestir i els pentinats dels nobles dels segles XVIII i XIX, així com dels seus coetanis d'ètnia gitana. Al conte també s'hi veuen vestits antics i actuals del Ball, així com escenaris de la Part Alta.s'ha presentat aquest dimecres al Museu d'Art Modern de Tarragona, i aquest mateix dijous es farà una festa infantil a les 17.30h, al Passeig de les Palmeres. A més, durant la festa es presentarà el pastís dedicat al conte, elaborat per la pastisseria Conde.Els Contes del Seguici de Tarragona són una coedició de l'Associació d'Amics de la Colla Jove Xiquets de Tarragona i Insitu Comunicació, amb l'assessorament de Jordi Bertran.«És una iniciativa molt interessant. Penso en aquell pare que ha comprat els llibres, i que un dia potser serà avi i tindrà els contes a casa i els explicarà als nets. O en els fills que heretaran la col·lecció i l'explicaran als fills que tinguin després… Això és justament el que han de ser els contes, han d'anar passant de mà en mà. Pensar que he participat en una col·lecció que tindrà tant de recorregut m'omple d'il·lusió», conclou Reverté.