Tarragona vol arribar als 100 voluntaris per al recompte de persones sense sostre del 17 d'octubre

La Xarxa d'Atenció a les Persones Sense Llar defensa la iniciativa i assegura que «sense dades no es pot actuar»

Actualitzada 14/09/2023 a les 13:03

L'Ajuntament de Tarragona conjuntament amb la Xarxa d'Atenció a les Persones Sense Llar han fet una crida a la ciutadania, perquè participi al recompte de persones sense sostre del pròxim 17 d'octubre. L'organització espera arribar al centenar de participants que els ajudi a tenir dades per poder «desenvolupar una estratègia de ciutat». «Sense dades no podem actuar», ha manifestat la coordinadora del Programa d'Atenció a Persones Sense Sostre, Antònia Garcia, qui defensa la importància de la iniciativa.Durant l'últim recompte del 2021 es van localitzar 77 sensesostre als carrers de la ciutat, mentre que l'any 2019 la xifra va ser de 84. Tot i aquesta tendència a la baixa, Garcia ha subratllat que enguany «les dades no són optimistes».