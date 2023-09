Tarragona torna a ser l'epicentre de la recerca i la formació de la química

L'Institut Català d'Investigació Química acull unes jornades que aborden els principals reptes i tendències del sector

Actualitzada 13/09/2023 a les 19:11

Incorporar estudiants de grau

L'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) torna a ser un dels centres neuràlgics de la formació i la recerca sobre química. L'ICIQ School, un programa de formació que aborda les novetats internacionals més importants pel que fa aquest camp d'estudi, se celebrarà en dos dies molt intensos que reuniran a estudiants i professionals del sector.Les jornades de formació se celebraran fins aquest divendres i comptaran amb professors universitaris d'arreu del món, amb molta presència dels Estats Units, però també de la Xina o Alemanya. El principal objectiu d'aquestes conferències és compartir el coneixement de les recerques actuals més novedoses en l'àmbit de la química. La Doctora Raquel Yotti, Secretària General d'Investigació del Ministeri de Ciència i Innovació, ha expressat que «aquest programa aporta una formació d'excel·lència» i que es consolida dintre del «panorama europeu». Yotti ha volgut remarcar que la feina de l'ICIQ «no és improvisada, sinó que porta un gran recorregut al darrere». En la mateixa línia, Carles Navarro, director general de BASF, ha exposat que aquestes jornades «marquen l'inici del curs acadèmic i són un gran impuls pels estudiants».Precisament una de les gran novetats d'aquesta edició és l'incorporació d'estudiants de grau, a més dels de màster o doctorat. «D'aquesta forma ja no és una població tan petita, sinó que podem anar a buscar els estudiants més aviat i impulsar les seves vocacions científiques», diu Yotti. «Els estudiants de grau tenen l'oportunitat de poder estar colze a colze amb investigadors del més alt nivell», conclou Yotti.El director de l'ICIQ, el professor Emilio Palomares, hi coincideix: «La ICIQ School és un esdeveniment amb una llarga trajectòria al centre i representa una oportunitat única per als participants d'immersió total en la investigació química de primera línia. A més, aquest any s'obre per primera vegada als estudiants de grau, i això promet ser un èxit rotund». L'edició d'enguany, coordinada pels líders de grup de l'ICIQ, els professors Ruben Martin i Marcos García-Suero, comptarà amb vuit conferències plenàries, així com sessions curtes i presentacions de pòsters que pretenen fomentar la discussió i l'intercanvi de coneixements.Més d'un centenar de científics s'han inscrit per participar durant dos dies en les ponències sobre algunes les principals línies de recerca del centre: catàlisis i mecanismes, materials i polímers, química supramolecular o química mèdica, d'entre altres. Amb aquesta nova edició, l'ICIQ es consolida com un dels centres més importants pel que fa a la promoció de la recerca i la formació en el camp de la química. Per això, ha obtingut en ja dues ocasions l'acreditació com a centre d'excel·lència Severo Ochoa, una distinció que otorga el Govern estatal amb al voluntat de premiar la investigació científica d'alt nivell en centres espanyols que tingui un impacte en l'àmbit internacional. Aquestes acreditacions són vàlides durant quatre anys i suposen l'assignació d'un milió d'euros anuals durant aquest període. «L'ICIQ és un referent perquè promou i reforça el valor de la recerca i el seu impacte social», conclou Yotti.