Set cellers participaran a la Festa de la Verema de la DO Tarragona

Tindra lloc els caps de setmana del 23 i 24 de setembre, 30 de setembre i 1 d'octubre, i 7 i 8 d'octubre

Actualitzada 14/09/2023 a les 14:32

La Denominació d'Origen Tarragona celebrarà una nova edició de la seva Festa de la Verema els caps de setmana del 23 i 24 de setembre, 30 de setembre i 1 d'octubre, i 7 i 8 d'octubre. La iniciativa té com a objectiu promocionar la seva Ruta del Vi i oferir als visitants l'oportunitat de gaudir dels seus vins i el seu territori mitjançant diverses propostes enoturístiques.En total hi participaran 7 dels cellers que formen part de la DO: Celler Mas del Botó, Celler Mas Vicenç, Celler Pedrola, Celler Suñer, Cellers Blanch, Vinícola de Nulles i Vinya Janine.L'oferta d'activitats d'aquesta edició aplega des d'esmorzars i dinars de verema, amb tast de vins i most per als més petits, fins a activitats que combinen el turisme actiu, com una navegació guiada en kayak, els jocs d'enginy, amb una proposta d'escape room, o les passejades històriques. Però també hi ha activitats per viure la verema de primera mà, formant part de l'equip de treball del celler, anant a la vinya a veremar i posar així un granet de sorra personal en l'elaboració de la pròxima anyada dels vins dels cellers.Totes les activitats necessiten reserva prèvia, i es poden consultar en el web de la DO Tarragona