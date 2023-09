Parc Central programa activitats per concienciar sobre l'Alzheimer

El 21 de setembre tindrà lloc la 2a edició del festival 'Un dia per recordar' per als pacients d'Alzheimer i les seves famílies

Actualitzada 14/09/2023 a les 16:13

Parc Central es torna a bolcar amb el Dia Mundial de l'Alzheimer programant un conjunt d'activitats de conscienciació que es desenvoluparan durant la setmana de la mà de l'Associació d'Alzheimer i Altres Trastorns Neurocognitius Reus i Baix Camp.Així, el dia 21 de setembre, organitza per a tots els pacients i familiars de l'associació la segona edició del festival per a pacients d'Alzheimer al territori Un dia per recordar. Aquesta jornada, que durarà de 10 h a 13 h, inclou un esmorzar i un conjunt d'activitats, així com actuacions musicals. Totes les propostes estan enfocades i dissenyades pel benestar dels pacients amb Alzheimer i també pels seus familiars. Els assistents podran gaudir d'un matí festiu amb polseres, barrets i samarretes per al record.A més, el dia 18 de setembre a les 17 h, a la planta baixa de Parc Central, Alejandro Amezcua Eatenton, Neuropsicòleg referent de l'Àrea de Neuropsicologia a l'Institut Lerín Neurocognitive, farà una conferència sobre la Malaltia de l'Alzheimer i estratègies d'afrontament per a familiars cuidadors. Aquest mateix dia, entre les 16 h i les 19 h, l'Associació d'Alzheimer i Altres Trastorns Neurocognitius Reus i Baix Camp comptarà amb un estand informatiu i un punt solidari per donar informació, sensibilitzar i visualitzar el col·lectiu. Durant aquesta jornada, el centre comercial també rebrà la visita de «La Neurona», un personatge que amenitzarà les instal·lacions i farà de reclam visual per als visitants, ja que es podran fer fotografies amb ell.El dia 21, el Dia Mundial de l'Alzheimer, els treballadors dels operadors -comerços i restaurants- de Parc Central lluiran un llaç verd als seus uniformes per visualitzar i donar més protagonisme a aquest dia.