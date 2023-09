Pàdel al carrer, una iniciativa per potenciar l'esport entre els infants

La plaça Corsini ha estat el punt escollit per a construir un espai de joc de pàdel en què nens i nenes han pogut provar l'activitat de manera gratuïta

Actualitzada 13/09/2023 a les 20:05

Ahir a la tarda es va estrenar Pàdel al carrer, una iniciativa gratuïta organitzada per Tarragona Esports i inclosa en el programa de Santa Tecla.



Les primeres impressions

A partir de les 17:30, nens i nenes d'entre 6 i 14, d'alçada semblant i en grups de 8, van poder accedir a l'espai de joc de pàdel que es va instal·lar enmig de la plaça Corsini. Abans, però, se'ls va donar una raqueta de pàdel prestada (pels que no portaven la seva), una ampolla d'aigua i als 100 primers una gorra de regalEl circuit constava de 3 espais, cadascun dirigit per un entrenador professional. El primer de tots estava centrat en agafar un primer contacte amb la raqueta, en què els nens havien d'entrar les pilotes en els forats d'una lona. En la segona zona es van disputar partits de dos nens contra l'entrenador en una pista de pàdel real adaptada. En l'última espai es van realitzar jocs com donar cops a la pilota amb una raqueta gegant i intentar encertar en la diana d'uns inflables.Per part dels nens i nenes tot eren somriures i molta energia. Concretament, l'Elisa va dir que s'ho havia passat molt bé i que volia continuar jugant a pàdel com a extraescolar. D'altra banda, alguns dels pares també van declarar que els semblava una bona manera que els nens provessin una activitat esportiva i decidir si els agradava o no abans d'inscriure'ls a res.Tot i això, no totes les reaccions van ser bones. L'Arnau i l'Anna van explicar que es van trobar amb una cua desordenada, ja que totes les famílies estaven intentant organitzar els nens en grups per a que poguessin entrar a jugar. D'altra banda, però, entenen que és la primera vegada que s'organitza i esperen que s'aprengui d'aquest error.Amb tot, l'ambient de plaça Corsini va demostrar que era una activitat que tant nens com pares estaven gaudint.