La URV crea un laboratori d'intel·ligència artificial per als centres educatius

Més de 280 professors d'Educació Primària i Secundària participen a l''AI SKILLS LAB'

Actualitzada 14/09/2023 a les 15:13

La Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona posa en marxa un laboratori d'habilitats en Intel·ligència Artificial (IA) per ajudar a la transformació digital dels centres educatius, adreçat a docents per aconseguir que disposin dels coneixements necessaris per utilitzar la IA durant les sessions de classe.El projecte, impulsat per la investigadora del Departament de Pedagogia de la URV Mar Camacho, s'anomena AI SKILLS LAB, ja s'ofereix a més de 280 professors d'Educació Primària i Secundària de 11 centres diferents i fins al 31 de març del 2024 celebrarà diferents formacions virtuals i tallers, impartits per experts internacionals de renom.La presentació de la iniciativa es va realitzar el 12 de setembre passat al Seminari de Tarragona i van participar uns 300 docents; durant la primera fase d'aquesta iniciativa, el personal del projecte acompanya els docents per capacitar-los al nivell B2 de competències digitals i ajudar-los a desenvolupar habilitats en intel·ligència artificial amb l'ús de diferents eines que els professors tenen al seu abast.Els investigadors del projecte de la URV consideren que la IA a l'àmbit educatiu té potencial de millorar l'experiència d'aprenentatge dels alumnes i transformar la pràctica docent, però adverteixen que per treure profit a aquestes virtuts el professorat ha de disposar de les habilitats necessàries.La iniciativa ha rebut finançament del Departament d'Educació de la Generalitat i l'equip de recerca que ha engegat aquesta iniciativa també treballa en altres projectes relacionats amb la intel·ligència artificial en docència.