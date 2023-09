La renovació de l'avinguda d'Andorra no inclourà carril bici, de moment

L'Ajuntament vol tenir aprovat el PMUS abans de decidir si n'hi ha d'haver a aquest carrer, a Prat de la Riba i a Pere Martell

Actualitzada 13/09/2023 a les 20:22

La conselleria d'Urbanisme de l'Ajuntament ho té clar. Fins que no estigui aprovat el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), no s'instal·laran nous carrils bici al centre de la ciutat. I és que aquest document serà el que marcarà en quins llocs és adient i necessari que n'hi hagi. Això, implica que, alguns dels carrils bici que va projectar l'anterior govern, de moment, no es facin. Són els casos de l'avinguda d'Andorra i de l'avinguda de Prat de la Riba, en el tram entre la plaça de Ponent i l'avinguda de Ramón y Cajal. En ambdós casos, està prevista la renovació de l'asfaltat. En un principi, les dues intervencions incloïen la incorporació d'un carril bici. Els projectes s'han modificat i, per ara, no el tindran.



Qüestió de pintura

«No estem en contra dels carrils bici», assegura Nacho García, conseller d'Urbanisme, qui apunta que «són un element molt important per a la mobilitat de la ciutat i no els podem dibuixar per on volem». Per aquest motiu, defensa que «hi ha d'haver un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible al darrere que ens avali que per allà ha de passar un carril bici». L'edil explica que el PMUS, que és competència de la consellera de Mobilitat, Sonia Orts, s'està redactant i està en una fase avançada. Cal recordar que, a mitjan novembre del 2022, l'Ajuntament va adjudicar a Aie Multicriteri-Mcrit la redacció del PMUS. En la licitació es va establir que el termini d'execució era de 12 mesos. Un cop elaborat el document, la intenció és aprovar-lo el més aviar possible.Mentrestant, no s'incorporaran carrils bici als carrers on hi ha prevista una millora de l'asfaltat. Pel que fa a l'avinguda d'Andorra, García apunta que «l'obra civil que s'havia de fer per al carril bici la farem igual, perquè són rebaixes». D'altra banda, apunta que la idea de crear un nou pas de vianants es manté. La intervenció tindrà un cost de 195.000 euros. L'edil indica que a finals d'enguany o principis del següent s'enviarà el projecte d'asfaltatge a contractació. Encara caldrà esperar uns mesos més per al de l'avinguda de Prat de la Riba, que també inclou l'eliminació del quiosc en desús que es troba a la cantonada amb Ramón y Cajal i costarà 92.600 euros. També està prevista la renovació del segon tram de Pere Martell, tot i que el dibuix encara no està fet. El PMUS marcarà també si allà hi haurà carril bici o no i si es manté el que hi ha al tram entre la plaça Imperial Tàrraco i Ramón y Cajal.«La incorporació d'un carril bici és només una qüestió de pintura», apunta el conseller de Territori. «Si el PMUS ens diu que per aquests carrers n'hi ha d'haver perquè té sentit, no tenim cap problema», afegeix. L'edil explica que, per ara, renovaran l'asfaltat i assegura que tindran capacitat per col·locar-hi un carril bici si és necessari, perquè hi ha espai suficient: «Eliminar les línies de l'aparcament per fer un carril bici no comporta massa problemes». En aquest sentit, es vol evitar haver de «refer obra feta», és a dir, fer un carril pedalable per, després, haver de treure'l.Així doncs, la redistribució de la mobilitat projectada per l'anterior govern a l'avinguda de Prat de la Riba, amb l'eliminació d'un dels tres carrils, i a l'avinguda d'Andorra, on es volia reduir de l'amplada dels carrils per als vehicles, no està previst que s'executi. En aquesta via també es volia eliminar la mitjana actual. Caldrà veure què planteja ara l'Ajuntament. García apunta que «ara per ara, repintarem les marques vials tal com estan ara».