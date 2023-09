La Mulassa de Tarragona es sensibilitza amb les persones cegues i amb discapacitat visual

L'acte tindrà lloc dissabte davant de l'edifici de la Diputació de Tarragona

El proper dissabte 16 de setembre, a les 12.00 h, a l'esplanada davant de l'edifici de la Diputació de Tarragona, tindrà lloc una jornada d'aproximació a la Mulassa de Tarragona. Les persones cegues i amb discapacitat visual greu podran conèixer, tocar i fer ballar la Mulassa i gaudir de primera mà amb aquest element del seguici popular tarragoní. Al mateix temps, els mulassers i les mulasseres es sensibilitzaran al voltant de la realitat de les persones cegues. L'objectiu és que les persones cegues puguin tocar la peça amb total tranquil·litat i, fins i tot, si els ve de gust, que la puguin portar amb la companyia d'un mulasser/a.L'Associació Mulassa de Tarragona i l'ONCE organitzen conjuntament aquesta jornada. La Mulassa, un dels elements més característics de les festes de Santa Tecla de Tarragona, representa una mula de grans dimensions i és coneguda per les seves corredisses dins el seguici i pel seu caràcter entremaliat.La Mulassa és un element ballat per dues persones, una al davant, que en carrega el cap i el corretjam (i en suporta, per tant, bona part del pes) i una altra al darrere, que carrega el cul. Només té visió cap a l'exterior la persona que va al davant. La de darrere es guia pels passos i les indicacions auditives del de davant.L'ONCE considera l'oci com a component essencial de l'experiència humana, com a espai creatiu i públic, amb una dimensió inclusiva, on totes les persones tenen cabuda i s'interrelacionen. Per això la pràctica de l'oci va més enllà de la diversió: implica accions educatives que garanteixin més gaudi i satisfacció.