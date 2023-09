La Cucafera Baixa 2023 arriba a la 9a edició aquest dissabte

A les 22.30h hi haurà la tradicional baixada per les escales de la Catedral

Actualitzada 14/09/2023 a les 12:07

Aquest dissabte 16 de setembre i en el marc de les festes de Santa Tecla 2023 tindrà lloc la 9a edició de La Cucafera Baixa 2023.Un any més el gran esdeveniment de la Cucafera de Tarragona comptarà amb 3 actes/cites. En primer lloc La Captura de la Cucafera a les 21.30h als jardins de Casa de la Festa en que el valent cavaller, enguany representat per Max Busom, apresarà la bèstia i li lligarà la boca per tal d'evitar les seves queixalades. Seguidament recollirà la princesa, enguany representada per Arlet Adserà, i es dirigiran al Pla de la Seu. A les 22.30h faran la tradicional baixada per les escales de la Catedral junt a la Xaranga Tocabemolls.Un cop al peus de la Catedral, a la plaça de les Cols, tindrà lloc la representació de la llegenda en que el cavaller entregarà la bèstia a la princesa per tal que amb la seva mà i bones paraules l'alliberi fent-la bona, per tal que enlloc de queixalades llenci caramels en els propers dies, durant les festes de la ciutat.A ritme de la que és una de les millors xarangues, el recorregut anirà de la Part Alta a la Part Baixa per acabar cap a les 23.30h - 00h a la plaça dels Carros al Barri del Port on tindrà lloc La CucaFesta 2023 organitzada per la nova Associació Cucafera de Tarragona i Premium Club.Amenitzada musicalment per Mark Gómez, la festa s'allargarà fins a les 05h i comptarà amb servei barra i espai de Domino's Pizza. Enguany com a novetat s'ha dissenyat un nou got reutilitzable de La CucaFesta, que ja està a la venda per 1 euro.Novament el disseny del cartell ha anat a càrrec del dissenyador i membre de l'entitat Iván Puente. Entre els col·laboradors de La Cucafera Baixa s'hi troba el propi Ajuntament de Tarragona, el Port de Tarragona, l'AVV del Port, Barri del Port TV, Ràdio Ciutat de Tarragona i Domino's Pizza.