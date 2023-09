L'artista Susanna Inglada arriba a Mèdol amb la seva primera exposició monogràfica a Catalunya

'Is this Desire?' es podrà visitar fins al 12 de novembre

Actualitzada 14/09/2023 a les 14:49

Susanna Inglada, artista i pintora catalana que ha desenvolupat bona part de la seva carrera artística a Amsterdam, torna a casa aquesta tardor per inaugurar la seva primera exposició monogràfica a Catalunya. El Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona, Mèdol, inaugura aquest dijous 14 de setembre a Casa Canals Is this Desire?, una mostra individual que reuneix els talents que confereixen Inglada un segell distintiu al pla internacional. L'exposició es podrà veure a Mèdol des d'avui fins al 12 de novembre.A Is this desire? l'artista presenta un conjunt de treballs recents que exploren l'imaginari i l'estètica del poder econòmic, polític i burocràtic, plasmat en els cossos i la seva relació amb el desig. A través de la pràctica de la pintura i el dibuix expandits, Inglada aprofundeix en la representació dels arquetips masculins, en la seva gestualitat i les seves actituds, sovint caricaturitzant-los, mostrant-los ridículs i afeblits.L'expressivitat i el dramatisme dels personatges, la monstruositat i les expressions facials evoquen l'escultura clàssica. Però els rostres i les extremitats entrellaçades a l'obra de l'artista de Banyeres del Penedès es despleguen més enllà del llenç i, de forma conceptual, interpreten amb tensió teatral la crua desigualtat.