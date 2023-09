Inicia Santa Tecla 2023 amb la crida a la Festa Major

El primer cap de setmana ens porta una Mostra de Folkore Viu que gira a l'entorn de la indumentària i la celebració d'aniversaris dels elements festius

Actualitzada 14/09/2023 a les 15:46

Aquest divendres 15 de setembre a les 19h iniciarà l'acte que dona el tret de sortida a la Festa Major de Tarragona, com és La Crida. Com mana el costum, l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, convida a la participació de la festa gran de la ciutat, Santa Tecla. Un any més, es farà a l'escenari ubicat a la plaça de la Font, on es retrà homenatge al Perpetuador d'enguany, Salvador Fà i als més de 40 Tecleres i els Teclers d'Honor que enguany celebren anys formant part de la seva entitat.En acabar l'Esbart Santa Tecla oferirà un ball d'Homenatge als protagonistes i seguidament, des del balcó de l'Ajuntament, es farà el Toc de Crida a càrrec de la Cobla de Ministrers del Consell Municipal i posterior Tronada; acompanyat d'un Visca Santa Tecla! de l'alcalde. Finalment, l'alcalde i el Perpetuador calaran foc a la metxa que des del balcó encendrà els Onze Morters de Santa Tecla i la primera tronada de la Pirotècnia Martí, de Borriana (Plana Baixa), amb els paperets que inunden la plaça.Així doncs, amb la festa engegada, iniciaran tots els actes de la programació amb un cap de setmana que lluirà, per una banda, amb la Mostra de Folklore Viu, que en la seva 39a edició, enguany anomenada "Retalls del vestit", vol ser un recull dels diferents models dels vestits dels diables tradicionals del Camp de Tarragona. Els participants d'aquesta cercavila excepcional seran el Ball de Diables de Reus, les Fil·loxeretes de Sant Sadurní d'Anoia, la Farnaca de Cambrils, el Caramot del Vendrell, el gegant Carrasclet de Reus i els Gegants de la Ciutat de Barcelona.La Mostra també acompanya la celebració del 40è aniversari del Ball de Diables, una de les efemèrides d'enguany. Així mateix també fan anys la Víbria, trenta i 30 i 20 el Lleó gran i petit, respectivament. Aquestes entitats han programat actes especials, per commemorar entre tots, el seu bon estat de salut.El diumenge comptarà amb dues grans cites imperdibles, en dos escenaris ben diferents. D'una banda, la Diada de Santa Tecla – el Primer Diumenge a les 12h a la Plaça de la Font amb l'actuació dels Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca. Una Diada que ens tindrà a tots, un any més, captivats del principi fins al final.L'altra cita del diumenge serà a partir de les 18h amb el grup musical més destacat d'aquest estiu, els The Tyets, que ompliran la plaça del nou escenari del Parc Francolí, acompanyats per Arc de Triomf, qui actuaran en primer lloc. The Tyets han arrencat fort aquest 2023 amb una cançó estrella,Coti x Coti, però triomfant arreu del territori amb la seva música que combina el reggaeton i el trap, amb referències a la música tradicional catalana, com és la sardana.