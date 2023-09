El Port de Tarragona rep un pal per un veler de més de 60 metres

La peça formarà part d'un vaixell que fa escala a la ciutat

Actualitzada 14/09/2023 a les 10:35

PREMSA | #PortTarragona rep un pal per a veler de més de 60 metres



⛴ Aquesta peça va arribar procedent de Nova Zelanda i s'espera que en tres setmanes es carregui per a la seva destinació final



El Port de Tarragona ha rebut aquests dies una peça singular en els seus molls. Es tracta d'un pal per a un veler de més de 60 metres de llargada i 20 de botavara, procedent de Nova Zelanda i que fa escala a Tarragona abans de tornar a ser carregat per al seu trasllat a la destinació final. Aquestes peces de grans dimensions seran muntades en un exclusiu veler i tenen un gran valor econòmic.L'operativa de descàrrega de tot el material es va dur a terme en el moll de Rioja i va comptar amb Euroports com empresa estibadora i Complete Marine Freight com agents transitaris.El Port de Tarragona compta amb unes condicions idònies per aquest tipus de tràfics, amb grans esplanades a l'aire lliure que faciliten l'embarcament directe des del moll, així com àmplies àrees operacionals i mà d'obra especialitzada.