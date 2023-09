El Govern, «receptiu» a la petició de prorrogar les normes subsidiàries

Està previst que caduquin a finals del 2024

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Tarragona han acostat postures per a una possible pròrroga de les normes subsidiàries que estan regint la ciutat a nivell urbanístic, mentre no hi ha un POUM aprovat. El director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, i el director dels Serveis Territorials de Territori a Tarragona, Xavier Villacampa, es van citar ahir amb l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i el conseller de Territori, Nacho García, per parlar sobre el Pla director urbanístic metropolità del Camp de Tarragona.



El batlle va aprofitar la trobada per posar sobre la taula el POUM i les normes subsidiàries, que està previst que caduquin a finals del 2024. Fonts municipals apunten que els representants de la Generalitat es van mostrar «receptius» i que l'executiva ha trobat «complicitat» per part del govern català. Per aquest motiu, confien que no hi haurà cap problema per acordar una pròrroga. La idea és que, més endavant, es torni a celebrar una reunió per parlar sobre el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, específicament.L'Ajuntament es marca l'objectiu d'aprovar el POUM aquest mandat, però són conscients que no ho aconseguiran abans que caduquin les normes subsidiàries. Per tant, és una de les màximes prioritats del consistori negociar amb la Generalitat una pròrroga. Viñuales ha advertit en diverses ocasions que, si no es produeix, Tarragona tornaria al planejament urbanístic del 1995, amb les inseguretats que això pot comportar jurídicament a la ciutat.