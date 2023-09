El déus grecs protagonitzen el nou 'Misteri als Museus'

L'activitat tindrà més de 300 participants

La 5a edició de Misteri als Museus tindrà lloc del 7 al 15 d'octubre dins el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2023. Es tracta d'una activitat organitzada pels diferents museus de la ciutat: el d'Història, el d'Art Modern, el Nacional Arqueològic i el del Port. També hi participen el centre d'arts contemporànies Mèdol i el CaixaForum de Tarragona.



Enguany la gimcana du el nom de L'ira dels déus, fent referència a la seva temàtica: els déus grecs tornaran a la vida, enfadats i alliberant tota mena de monstres mitològics. Els equips participants tindran entre el 7 i el 14 d'octubre per resoldre els enigmes que trobaran en els diferents museus i sales d'exposicions participants, amb l'objectiu de derrotar els éssers mitològics. El dia 15 s'enfrontaran a l'enigma final, a les 12h al CaixaForum. Els tres millors equips aconseguiran diversos premis aportats per les entitats organitzadores. com visites guiades exclusives. Per a participar-hi és necessari formar grups de màxim 6 persones amb una edat mínima de 12 anys.Les inscripcions ja han tancat, i els organitzadors van informar que compten amb més de 50 grups, amb el que es repeteix un any més la bona recepció del públic.