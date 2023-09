Vermouth Yzaguirre dedica una ampolla exclusiva a les festes de Santa Tecla

En total es distribuiran 2.500 ampolles exclusives del Clàssic Negre

Actualitzada 13/09/2023 a les 13:12

Vermouth Yzaguirre ha llençat ampolles del Clàssic Negre amb una etiqueta exclusiva amb el cartell oficial de les festes de Tarragona. Aquest any, la il·lustració està dedicada al punt àlgid de la celebració, la qual ha estat dissenyada per l'il·lustrador tarragoní Pepe Serra.Durant les festes, que tindran lloc del 15 al 24 de setembre, hi haurà 2.500 ampolles exclusives a diversos punts de venda de la ciutat fins a esgotar existències. Aquesta és l'edició número VIII de les edicions limitades de Vermouth Yzaguirre dedicades a les festes de Santa Tecla.A més de la producció d'una ampolla exclusiva, Vermouth Yzaguirre també col·labora amb diferents actes culturals al costat de l'Ajuntament de Tarragona mostrant així el suport a les festes, als béns culturals locals i al territori. El dia 16 de setembre a les 12.00h col·labora amb el concert Vermut amb Folk a Mitges i a la 13.00h a la pèrgola del Serrallo, el ja tradicional vermut Yzaguirre dels musclos.Diumenge 17 col·labora amb l'acte Vermut amb la Big Band de la Banda Unió Musical de Tarragona i el divendres 22 serà el patrocinador de Santa Tecla Gastronòmica amb el concert de vermut Yzaguirre amb La Fanfara de Torredembarra. Per finalitzar la festa, Vermouth Yzaguirre serà present a la Trobada de Gaites i Cornamuses.