Veïns de la Móra reclamen espai pels seus gossos per no sentir-se «criminalitzats»

Un grup de veïns de la urbanització de la Móra-Tamarit reclama un espai per a gossos a la zona, ja que no tenen cap lloc segur i habilitat on poder córrer o relacionar-se entre ells sense molestar la resta de ciutadans.



Nou possible espai

Habitualment, es reuneixen a la plaça Pare Ernesto, un espai «molt agradable, però que no reuneix les condicions per gaudir dels nostres gossos», expliquen en un comunicat. A més, asseguren que sovint s'exposen a multes de la Guàrdia Urbana i a que algun cotxe atropelli els animals, ja que el parc està rodejat de dos carrers de pas per a molts vehicles. «Els propietaris de gossos ens sentim criminalitzats en aquesta ciutat i, en especial, a la Móra. Nosaltres no embrutem i, en canvi, estem al punt de mira».Els veïns expliquen que de l'abril a l'octubre no poden anar a la platja i que al Bosc de la Marquesa és obligatori portar lligats els animals. «La Móra és una urbanització amb molts espais oberts, amb platja i boscos, però en cap zona podem deixar els nostres gossos deslligats perquè juguin i interactuïn amb altres cans». També, esmenten com a altres barris de la ciutat sí que hi ha espai per a gossos però a la Móra no, i puntualitzen que molts dels visitants d'estiu a la Móra acostumen a viatjar amb els seus animals. «Si volem que Tarragona sigui una ciutat atractiva pel turisme 'petfriendly' hem de pensar espais per als gossos, sobretot en un dels barris de la ciutat que acull més visitants».Per això, aquests ciutadans reclamen una àrea d'esbarjo per a gossos, ja que «són espais que afavoreixen la relació entre els animals i, de retruc, entre els veïns i les veïnes que en són propietaris i que comparteixen el seu amor per aquest animals».A més, proposen un espai concret com a possible solució: el solar contigu a les pistes de bàsquet. «Ara està inutilitzat i ple de brutícia», diuen, però creuen que amb una mica de gespa i arbres, una font, un parell de bancs i una tanca «tindríem espai per estar amb els gossos deslligats complint amb la normativa».Tot i això, deixen la porta oberta a parlar amb el consistori i amb la regidora del barri, Isabel Mascaró, per trobar l'espai que sigui més adient. Asseguren que al barri «hi ha zones infantils i per famílies, però no hi ha cap espai per les famílies que a més tenim gos, que som uns quants».«L'espai públic és un lloc de convivència entre els ciutadans de Tarragona i per això creiem que l'Ajuntament ha de dotar-lo dels elements necessaris perquè tothom hi tingui el seu espai», argumenta Pilar Ribé, una de les veïnes, que conviu amb la Mika, una gossa de cinc mesos. Ella explica que cada dia que surten a passejar troben a faltar un espai on la cadella pugui jugar amb altres gossos. «Els propietaris de gos tenim els nostres deures, que l'administració no para de recordar-nos, però també hem de tenir i reclamem els nostres drets i els dels nostres animals».