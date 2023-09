Un joc virtual proposa trobar la Mulassa pels carrers de la Part Alta

Els participants hauran de trobar la bèstia, que s'ha escapat just abans que comenci l'Anada a Ofici, resolent proves

Actualitzada 13/09/2023 a les 11:33

Ludi Artis, l'Associació Mulassa de Tarragona i l'il·lustrador Octavi Torné han creat un joc virtual per trobar la Mulassa pels carrers de la Part Alta de Tarragona. La iniciativa, que s'emmarca dins les festes de Santa Tecla, es posarà en funcionament aquest dijous 14 de setembre.Aquest joc virtual, amb inici i final a la plaça de la Font, proposa als participants el repte de trobar la Mulassa, que s'ha escapat just abans que comenci l'Anada a Ofici, el dia 23 de setembre al matí. Per aconseguir que la bèstia torni a lloc i pugui sortir al Seguici, els jugadors hauran de recórrer els carrers de la Part Alta, per on s'aniran trobant personatges ficticis que els demanaran de resoldre preguntes i proves.El joc estarà disponible, per a dispositius mòbils, fins al dia 24 de setembre, i s'hi podrà accedir, de manera gratuïta, creant un perfil al web de Ludi Artis El projecte, que compta amb el suport del Departament de Cultura i de la Diputació de Tarragona, vol divulgar coneixements sobre la història i les interioritats de la bèstia més entremaliada del Seguici d'una manera lúdica i amena, apta per a tots els públics.