TV3 emetrà un resum de la diada castellera del primer diumenge de Santa Tecla

Es podrà veure aquest diumenge, 17 de setembre, a les 19.15 hores

Actualitzada 13/09/2023 a les 13:22

TV3 emetrà aquest diumenge, 17 de setembre, a les 19.15 hores, un resum de la diada castellera del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. L'emissió tindrà una durada aproximada de 45 minuts i repassarà els moments més destacats de la jornada.La diada del primer diumenge és una de les cites castelleres de la capital del Tarragonès més importants de la temporada, i dona el tret de sortida a les Festes de Santa Tecla. Les dues colles de Tarragona, els Xiquets de Tarragona i la Colla Jove Xiquets de Tarragona, arriben amb ganes de repetir o, fins i tot, millorar les seves actuacions més destacades de la temporada. Per una banda, la Jove vol assaltar novament els castells de gamma extra. El primer repte serà descarregar el 2 de 9 amb folre i manilles que ja va carregar a l'agost per Sant Magí, però també podrien portar un altre castell d'aquesta envergadura com el 5 de 9 amb folre. Per altra banda, els Xiquets volen repetir els castells bàsics de nou, 3 de 9 amb folre i 4 de 9 amb folre, i acompanyar-los del 5 de 8. Una fita que van assolir a la plaça de les Cols per Sant Magí el 19 d'agost.Les dues colles convidades, els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, també plantegen castells de gamma extra. Els Castellers de Vilafranca tenen un ampli ventall de castells en cartera com el 2 de 9 o el pilar de 8 amb folre i manilles, que ja han descarregat aquesta temporada, però el seu gran repte podria ser el 4 de 9 amb folre i agulla, que van carregar a la festa major de l'Arboç i per Sant Fèlix, i que ara volen descarregar. La Colla Vella també té pendent completar el 2 de 8 sense folre que va carregar a Vilafranca del Penedès el passat 30 d'agost. Altres castells que podrien portar a la plaça de la Font de Tarragona són el 4 de 9 amb folre i pilar i el pilar de 8, tot i que hauran de fer canvis a causa d'algunes lesions produïdes per Sant Fèlix.Els resums d'aquestes diades són fruit de l'acord entre La Xarxa de Comunicació Local, que produeix el senyal en directe de les transmissions, la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i 3Cat, amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat.La Xarxa, en coproducció amb Canal Blau, TAC 12 i Penedès TV, ofereix la narració de les diades amb la conducció de Carles Cortés, els comentaris tècnics d'Aina Mallol i Toni Comas a peu de plaça per recollir el testimoni dels castellers.Com a novetat d'aquesta temporada, els resums que ofereix TV3 inclouen, a l'inici de cada emissió, un breu documental sobre la història de la diada en qüestió i els principals castells que s'han aixecat a la plaça on se celebra, així com algunes anècdotes o curiositats.