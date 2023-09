Entre d'altres artistes de renom, destaca la jove cantant Alèxia, finalista d'Eufòria

Actualitzada 13/09/2023 a les 16:18

A l'octubre, inici de l'activitat

Les propostes culturals del Cultura Kesse

Inscripcions i més informació

El Servei Municipal de Joventut proposa una tardor plena d'activitats amb la participació d'una cinquantena de col·lectius i entitats joves de la ciutat. Prop de 90 actes conformen aquesta nova temporada entre tallers, jornades, monogràfics, espectacles i exposicions, totes elles adreçades a persones joves a partir de 12 anys i fins els 35 anys. El conseller de Joventut de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García, ha destacat la «transversalitat del programa, farcit de connexions i sinèrgies amb moltes altres iniciatives que es donen cita aquesta tardor a Tarragona». García ha explicat que «el programa el conformen en total, més de 3.100 places i opcions entre activitat educativa i cultural per a la gent jove de la nostra ciutat» - i ha conclòs – «Totes elles són totalment gratuïtes. Aquesta mesura facilita l'accessibilitat a les activitats i equipaments que promouen el desenvolupament i expressió de la persona jove».A l'octubre engegaran les aules de dinamització extraescolars com son l'aula de coach, teatre, cinema i fotografia, cant coral, dansa, llengua japonesa, autocures, cuina i l'aula de jocs i de lleure educatiu i l'espai LGTBIQA+. Totes les activitats es realitzaran fins al mes de juny en horari de 18.30 a 20 h i son gratuïtes.D'altra banda, també s'ofereixen altres activitats en format taller o monogràfic en diferents àmbits d'interès per a les persones joves, com un especial d'activitats sobre Intel·ligència Artificial, on es descobriran les possibilitats que pot oferir aquesta part de la informàtica fent un ús responsable, també accions emmarcades en el projecte Murs que Parlen (art urbà a l'espai públic) on s'intervindrà a la façana del Teatre Tarragona, murs de Bonavista i centre de la ciutat, o una nova edició del projecte Joves Prosalut, un projecte de formació en matèria de salut per a joves i on des de la seva primera edició al 2011 han passat més de 200 joves que han adquirit habilitats i coneixements en aquest àmbit.La programació de tardor inclou també propostes incloses dins del festival Psicurt coorganitzat amb el servei de salut de l'Oficina Jove del Tarragonès, amb la tercera edició de «Joves i salut mental. Una mirada a través del curtmetratge» on desprès de la visualització de projectes de curtmetratges sobre temàtica salut emocional jove, hi haurà una posterior taula rodona amb col·loqui amb professionals del món de la salut mental.Com a novetat, l'Oficina Jove del Tarragonès coorganitza amb l'Institut català de la Salut una sèrie de tallers sobre gestió de les emocions a càrrec de la referent de Benestar emocional del CAP Tàrraco i un programa nutricional i d'alimentació per adolescents, a càrrec de la nutricionista de l'ICS durant els mesos d'octubre, novembre i desembre. També s'inclouen altres activitats que estaran incloses dins dels actes del Mes de la Salut Mental que organitza l'Ajuntament de Tarragona durant el mes d'octubre.Aquesta tardor també comptarà amb actes, espectacles i instal·lacions artístiques dins del Cultura Kesse. La música tindrà un pes important amb un alt component de música de diferents propostes i estils, com Nerea Bassart Trio, Gabriel Kazz (guanyador del Festival de Portautors del Teatret del Serrallo), Luca Bonifaccio (artista italià establert a Tarragona) o les joves Aina Masdeu-Alberich i Elena García amb un estil pop-rock i indie.La cantant Alèxia, finalista del concurs Eufòria de Tv3 visitarà l'espai Jove Kesse el 29 de desembre dins dels actes del Casal X Nadal de l'espai Jove Kesse. En un format íntim, la famosa cantant explicarà la seva experiència i els seus projectes de futur.La programació cultural de tardor també inclourà el cicle Mira'm al Kesse, una proposta de 3 pel·lícules amb posterior debat i taula rodona incloses dins del festival REC durant els divendres 3, 10 i 17 de desembre.Finalment, aquesta temporada s'estrena el projecte Hexàgon d'Art, una mostra de joves artistes de la demarcació de Tarragona que dona l'oportunitat a persones creadores i artistes emergents de donar a conèixer la seva obra a través d'exposicions de Val Salazar i d'Ariadna Margalef. Un total de 7 exposicions es podran veure als espais joves; espai Jove Kesse i vestíbul de l'Oficina Jove del Tarragonès.Demà dijous 14 de setembre a partir de les 10 h comencen les inscripcions a les activitats de tardor.Les inscripcions així com el detall de la programació es pot trobar a al web tarragonajove.org o bé, presencialment, a l'Oficina Jove del Tarragonès (plaça imperial tarraco,1) o al mateix Espai Jove Kesse (C/ Sant Antoni Maria Claret 12-14).La Tardor Tarragonajove en el marc del projecte Connecta3- per la prevenció, sensibilització i promoció de la salut en contextos d'educació, cultura i comunitat- compta amb el suport i finançament del Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad.