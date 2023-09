Tarragona donarà 15.000 euros per a les víctimes del terratrèmol del Marroc

L'aportació econòmica s'adreçarà a les diferents ONG que estan treballant al país

L'Ajuntament de Tarragona farà una aportació de 15.000 euros a la campanya d'emergència que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) ha posat en marxa per fer front a la catàstrofe humanitària causada pel terratrèmol del Marroc. L'equip de govern s'ha posat en contacte amb la resta de grups municipals del consistori per tal d'aprovar, de cara al Consell Plenari previst per aquest divendres dia 15 de setembre, una esmena a un dels punts del pressupost municipal. La quantitat econòmica sortirà del capítol 5 del pressupost destinat a emergències.El consistori participarà així en aquesta campanya d'emergència que se centrarà en el procés de reconstrucció i de suport a la població damnificada. L'aportació econòmica s'adreçarà a les diferents ONG que estan treballant al Marroc i que coneixen en detall quines són les necessitats que cal cobrir amb major urgència.El Fons Català de Cooperació ha obert un compte bancari i un bizum al servei de la ciutadania que vulgui fer aportacions individuals. El Bizum és 06974 i cal afegir el concepte: Terratrèmol Marroc; i el compte bancari és el ES91 0182 6035 4102 0160 8531. Es prioritzen les aportacions econòmiques i es desaconsella la recollida i enviament de materials, ja que en aquest últim cas l'ajut triga massa a arribar i es perd l'oportunitat de ser útil, el cost econòmic i ambiental són elevats; i el transport de material cap a la regió està sent molt difícil.