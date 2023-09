Parc Central, patrocinador oficial de les festes de Santa Tecla

Parc Central és des d'avui patrocinador de la festa major de Santa Tecla. Aquest matí, l'Ajuntament de Tarragona i el centre comercial han signat un conveni a partir del qual s'incorpora Parc Central dins dels patrocinadors de la festa. Concretament, ho farà en la categoria de patrocinador oficial. A la signatura hi ha assistit, per part de l'Ajuntament de Tarragona, l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, el conseller d'Esports, Educació i Turisme Esportiu, Berni Álvarez, i per part de Parc Central, el seu gerent, Francisco Lambea, i la responsable de màrqueting, Irene Espejo.

D'aquesta manera, el centre comercial vol donar suport i participar en les festes de Santa Tecla d'aquest setembre. Entre els fets més destacats, Parc Central patrocinarà, per segon any consecutiu, la Peonada popular, inclosa dins dels actes de la festa major. La sortida de la Peonada es farà aquest diumenge, 17 de setembre, a les 9.30 h des de l'aparcament del terrat del centre comercial, tal com va ser en la passada edició.

El gerent de Parc Central, Francisco Lambea, s'ha mostrat molt content de «tornar a estar, un any més, presents en la gran festa major de Tarragona, i alhora, una de les millors festes de Catalunya. Des del centre comercial continuarem treballant per enfortir, encara més, el vincle amb el teixit social de la ciutat i les seves entitats».