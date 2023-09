Les docents de les llars d'infants de Tarragona es formen sobre el desenvolupament d'eines socials

Les sessions van a càrrec de la pedagoga Sonia Kliass

Actualitzada 13/09/2023 a les 13:53

Les docents de les llars d'infants municipals de Tarragona han participat enguany en una formació amb assessorament sobre el desenvolupament d'eines socials en l'etapa de zero tres anys. La formació, titulada Límits i gestió de conflicte, ha anat a càrrec de la pedagoga i psicòloga Sonia Kliass, especialista en desenvolupament infantil de zero a set anys. Es tracta d'una de les accions emmarcades en el conjunt d'actuacions encaminades a la formació i la millora continua del personal de les llars d'infants municipals. De fet, aquesta formació a càrrec de Kliass es va iniciar fa dos anys i en els darrers cursos les docents s'han format i assessorat sobre la mirada respectuosa en l'etapa de zero a tres anys i sobre els materials i els espais de l'estança.A principis d'aquest setembre, dies abans de l'inici de curs, les docents de les llars d'infants municipals han finalitzat la tercera formació amb Kliass, la qual s'ha desenvolupat amb sessions teòriques entre els diferents equips educatius i amb l'assessorament directe a cada llar.