La URV guardonada als premis Vicens Vives de la Generalitat

Actualitzada 13/09/2023 a les 09:08

El Govern ha aprovat aquest dimarts la concessió dels premis Jaume Vicens Vives, que tenen la finalitat de promoure l'excel·lència a la docència universitària i estan dotats amb 20.000 euros, a professors universitaris i grups de treball.Entre els premiats hi ha els professors universitaris Maria Dolors Grau Vilalta, de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la professora de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida (UdL) Eva Martín Fuentes i el professor de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili (URV) Josep Holgado Garcia.En l'apartat col·lectiu s'ha premiat el Grup d'Innovació Docent Anàlisi de Dades en Economia i Empresa (ANDES) del Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (UB), per impulsar iniciatives centrades en el desenvolupament d'accions d'innovació docent a l'ensenyament de l'estadística i de l'anàlisi de dades en nombroses assignatures.També s'ha reconegut el projecte Repte Experimenta a l'aula: Potenciant les habilitats suaus en un entorn STEAM, de la Facultat de Química i de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili (URV), que desplega en la seva pràctica docent el desenvolupament i enfortiment de les habilitats més valorades pel sector empresarial per promoure una formació pràctica a les STEAM.Finalment, el Projecte Present@: la normalització del vídeo, dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha estat reconegut per la creació i la implementació de l'eina Present@, que ha normalitzat l'ús del vídeo a la universitat en els processos d'ensenyament i aprenentatge.L'import de les distincions, 20.000 euros, es va establir el 1996 i cal destinar-lo a projectes d'innovació i de millora docent.Per cinquè any, el Govern també han atorgat les distincions M. Encarna Sanahuja Yll per reconèixer l'excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent universitària.A títol individual s'han concedit la menció a la professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Nizaià Cassián Yde per haver abordat les pràctiques i perspectives de gènere i feministes de forma transversal en tots els continguts acadèmics.A títol col·lectiu, la menció ha recaigut en l'assignatura de Dones, treballs i societat, de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB, pel seu caràcter pioner en la introducció de la perspectiva de gènere i pel seu impacte en un gran nombre d'estudiants a partir de fer visibles les aportacions de les dones en l'economia i l'administració i la direcció d'empreses.El lliurament d'aquests guardons tindrà lloc el 22 de setembre vinent en el marc de la inauguració oficial del curs acadèmic del sistema universitari català 2023-2024, que tindrà lloc a la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, de la mà del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i del conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal.