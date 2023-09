L'Associació de Portants del Lleó estrena marxandatge

Ho han fet per a celebrar el 20è aniversari de la creació del Lleonet

Actualitzada 12/09/2023 a les 20:25

L'Associació de Portants del Lleó compleix 30 anys de la incorporació del Lleó al Seguici i 20 de la creació del Lleonet, la seva versió reduida. Per a celebrar-ho, l'entitat realitzarà diferents activtats, entre elles, renovar el marxandatge del Lleonet.



L'actual cap de la Colla de Portants, Francesc Martorell, explica que han volgut donar un to més infantil a la seva camiseta, i per això han optat per un nou disseny de color taronja amb la figura del Lleonet de perfil i en forma de trencaclosques. D'altra banda, també han dissenyat un bidonet de litre i mig amb el logo del Lleonet, i un barret pels correfocs amb un disseny semblant. Els preus de les tres peces són de 12 euros, 8 i 3, respectivament.Martorell creu que el marxandatge es vendrà bé durant el primer any, en part gràcies a la gent que es dedica a col·leccionar-lo.