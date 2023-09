El Port de Tarragona obre l'accés del moll de Llevant després de millorar el sistema de control

La intervenció ha durat 6 mesos i ha tingut un pressupost total de 519.380,40 euros

Actualitzada 13/09/2023 a les 11:09

El Port de Tarragona ha reobert aquest dimecres l'accés del moll de Llevant després de dur a terme una actualització i millora dels accessos de control. El contracte també ha consistit en l'actualització dels sistemes de control de la llotja de pescadors-varador del Port. Els treballs s'han executat en un període de 6 mesos amb un pressupost total de 519.380 euros (amb IVA) per l'empresa Altech Solutions and Consulting SL.El propòsit principal dels treballs és el de garantir l'accés, d'entrada o sortida al recinte portuari, de les persones acreditades durant les 24h els 365 dies l'any. A més per les persones no acreditades el sistema permet la gestió remota de l'accés des del CCV de la policia portuària, de tal forma que el cos policial podrà decidir permetre o no l'accés.S'ha habilitat un vial d'entrada i un altre de sortida per a vehicles (turismes i camions), i un carril d'entrada i un altre de sortida per a vianants a través d'una porta situada en l'accés principal, i un molinet en el moll de pescadors.També s'ha dotat als diferents vials de lectors de targetes d'accés RFID usades al Port de Tarragona, targetes d'accés tant d'entrada i sortida de turismes, camions i/o vianants. També inclou telèfons IP per a possibilitar la comunicació entre persones usuàries i el Control de Comandament Vigilat de la Policia Portuària.Per altra banda, també s'ha desplegat un sistema més nou de les barreres d'ús intensiu amb interfície TCP/IP i càmeres de reconeixement de matrícules dels vehicles capturant escenes frontals i mantenint una base dades d'un sistema informàtic per al reconeixement de matrícules. El sistema integra l'obertura de portes i barreres amb la plataforma de control d'accés ja en ús i resident en el centre de processaments de dades del Port de Tarragona.