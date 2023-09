CCOO denuncia que les treballadores que netegen les oficines de Correos no cobren

El sindicat ha convocat per aquest dimecres una concentració davant les oficines de Correos a Tarragona, a la plaça Corsini

Actualitzada 12/09/2023 a les 20:16

Comissions Obreres (CCOO) de Catalunya ha convocat per aquest dimecres a les 10, una concentració davant les oficines de Correos a Tarragona, a la plaça Corsini. La raó és reclamar a l'empresa postal que rescindeixi el contracte que té subscrit amb l'empresa SCT J Cordoba perquè s'encarregui de la neteja de la majoria de les seves dependències arreu de l'Estat.



El sindicat afirma que aquesta empresa, adjudicatària del contracte des del desembre passat, no paga des de fa mesos a les seves treballadores, «i no compleix amb els requisits pel seu adjudicatària d'un contracte públic», afegeix CCOO. L'organització sindical explica que la situació l'ha denunciada davant la direcció especial de la Inspecció de Treball, la qual ja ha aplicat sancions a diverses comunitats autònomes.Amb tot, CCOO considera que Correos està actuant amb passivitat i permissivitat amb l'empresa. «Cal que es posi fi a la situació que pateixen les treballadores, que no han cobrat les nòmines de juliol i agost, ni les pagues extraordinàries».