Tier Mobility posarà en circulació 600 nous patinets i 300 bicis elèctriques a Tarragona

L'empresa ha aconseguit la millor puntuació del concurs públic

Actualitzada 12/09/2023 a les 12:49

L'empresa Tier Mobility oferirà el servei de lloguer tant de patinets com de bicicletes elèctriques a Tarragona després d'obtenir la millor puntuació del concurs públic. De les tres empreses que es van presentar al concurs, Tier es va endur la millor puntuació per comptar també amb la part de manteniment, recollida i actualització del servei en tot moment.La consellera de mobilitat, Sonia Orts, ha apuntat que «creiem que l'Ajuntament podrà millorar aquesta gestió, revertint una situació de descontrol i sensació de concessions d'empreses il·limitades que circulaven per la ciutat».Aquesta nova empresa oferirà un augment de la flota de patinets, amb 600 nous vehicles i 300 bicicletes. Tant patinets com bicicletes compliran amb tota la legislació vigent, de fabricació i prestacions. La circulació d'aquests nous vehicles es regirà, com sempre, per l'Ordenança General de Convivència i ús dels Espais Públics de Tarragona.«Fins ara hi havia un procediment en precari on fins a 5 empreses van operar a Tarragona i aquesta experiència ens ha servit per establir els criteris per al procediment de licitació», ha explicat Sonia Orts.Tots els patinets i bicicletes han de tenir una antiguitat de menys de 2 anys i «en el cas que optin a la pròrroga de la licitació hauran de renovar tots els vehicles», ha remarcat la consellera.