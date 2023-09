Presenten una nova zona verda davant de l'Institut Torreforta de Tarragona

Xavi Puig ha destacat que es tracta d'un projecte republicà impulsat durant el govern de Pau Ricomà

Característiques de la zona verda

Torreforta ja disposa d'una nova zona verda just al davant de l'institut públic. Aquest matí, el conseller d'ERC, Xavi Puig, ha explicat que el projecte ha suposat «la transformació d'un espai que era un descampat insegur, erm i degradat en un espai que s'omplirà vida amb una clara millora de l'espai públic».El republicà ha manifestat que aquesta obra es va impulsar durant el mandat de l'alcalde Pau Ricomà i es va dissenyar en diàleg amb els veïns de la Granja i Torreforta. L'objectiu, ha reiterat Puig, era «transformar un espai insegur i completament indigne, dignificar-lo i generar-hi una zona verda. Davant de l'institut no tindria cap sentit fer-hi un aparcament, ni molt menys deixar-lo com estava: hi hem fet una zona verda que és el que té més sentit pels alumnes i professorat de l'Institut i que a més és una de les grans mancances que hi ha a Ponent».La intervenció ha consistit en la plantació d'un bosc de 315 arbres, amb espècies com oms, lledoners i populus, entre d'altres, enjardinament arbustiu de tipus mediterrani, un camí amb espais de trobada, bancs per asseure's, fonts, il·luminació led i un espai per gossos.Puig ha afegit que una de les reivindicacions era que «fos un espai més segur», per això que es fan eliminar les pantalles arbustives de forma que és possible veure tot el parc des de fora, sense zones amagades, tal com s'aconsella des de l'urbanisme feminista».El renovat espai és «un lloc estratègic» perquè està a tocar de la T-11 i té dues funcions: és un punt de trobada pel veïnat i també és una pantalla vegetal respecte al soroll de l'autovia, una pantalla que anirà sent cada cop més eficaç a mesura que els arbres creixin. El conseller ha destacat que «aquesta zona verda es troba entre el barri de Torreforta i de la Granja, en una zona fronterera, però també en una zona fronterera amb l'altra cantó de Ponent, que inclou la Floresta, l'Albada i el Parc Riu clar. Aquest és doncs un punt estratègic perquè caldrà connectar la Rambla de l'Albada amb aquesta nova zona verda amb un semàfor i un pas de vianants que travessi la T-11 i uneixi els dos ponents».El govern de Ricomà va acordar amb l'Estat, durant la negociació per al traspàs de carreteres, la creació d'un pas de vianants que permeti que les persones dels dos costats de Ponent es puguin trobar en aquest punt renovat. Un pas de vianants, semafòric, que el que envia és el missatge que aquesta autovia es converteix en carrer de la ciutat. A més, aquest acord també inclou, en el recorregut cap al centre de Tarragona, un pas per vianants i bicicletes fins al pont de Santa Tecla per connectar tot el centre de Tarragona amb els barris de Ponent. «Seguirem de prop aquest tema per assegurar-nos que tira endavant».En paraules del conseller, «aquesta és la transformació que li volem a Tarragona, petites actuacions urbanístiques que ens facin millor la ciutat pel benestar de les seves veïnes i veïns».Aquesta obra ha sigut possible per l'aprovació dels pressupostos del 2021-que incloïa la partida per a executar-la-, als quals tant el PSC com Ciutadans van votar-hi en contra. Els republicans han decidit explicar el projecte finalitzat ja fa unes setmanes davant del silenci del govern municipal.La zona verda està formada per un espai per a gossos, un camí de terra, bancs, il·luminació, jardineria abundant i un bosc de 315 arbres, entre els quals hi ha lledoners i oms, entre altres. I a més, s'ha dignificat la caseta de la llum.L'empresa que ha portat a terme la intervenció és Agrotècnia del Segrià i ha costat 251.000 euros, amb l'IVA inclòs. Les obres han durat aproximadament 9 i encara patirà alguns petits arranjaments més.