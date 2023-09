Laura Zurriaga, padrina del pilar caminant dels Xiquets del Serrallo del 2023

Serà una de les encarregades d'ajudar a pujar a l'enxaneta amb la faixa un cop arribi al balcó del consistori

Actualitzada 12/09/2023 a les 12:24

La creadora de contingut i mestra de cuina catalana, Laura Zurriaga, serà la padrina del pilar caminant dels Xiquets del Serrallo a les festes de Santa Tecla del 2023. Anteriorment, ho havien estat Danae Boronat, Toni Albà, Elisabet Carnicé, Júlia Creus, Carme Forcadell, Tomàs Molina i Agnès Busquets.Coneguda com a @croquetadexocolata a les xarxes socials, aquesta gavanenca compta amb més de 120.000 seguidors entre Instagram, TikTok i Twitter, on destaca per compartir receptes ràpides i saludables de la manera més senzilla possible. A banda de la seva activitat a les xarxes socials, també ha col·laborat al programa televisiu Tot es mou de TV3 i KidsXS de Catalunya Ràdio.No només es destaca pel seu talent culinari, sinó que també és una enamorada del món casteller. Des de fa una dècada en practica a la colla dels Castellers de Cornellà i, des de l'any 2022, assumeix el rol de cocap de colla.El pròxim 24 de setembre, Laura Zurriaga acompanyarà als Xiquets del Serrallo, viurà la baixada del pilar caminant en primera persona i donarà a conèixer aquesta tradició tan tarragonina a través de les seves xarxes socials. A més, en cas que el pilar arribi a l'Ajuntament, serà una de les encarregades d'ajudar a pujar a l'enxaneta amb la faixa al balcó del consistori.La seva dedicació al món dels castells i el seu compromís en la defensa del català com a eina de comunicació jove a través de les xarxes socials han estat els motius pels quals ha estat escollida com a padrina del pilar caminant del 2023.