La plaça Corsini serà l'escenari del repartiment del pastís del braç de Santa Tecla

Els Mercats de Tarragona col·laboren amb el Gremi d'Artesans Pastissers de les Comarques de Tarragona per fer l'acte possible

Actualitzada 12/09/2023 a les 13:48

Els Mercats de Tarragona col·laboraran amb el Gremi d'Artesans Pastissers de les Comarques de Tarragona per fer possible un any més el tradicional pastís del braç de Santa Tecla. Enguany l'acte tindrà lloc a plaça Corsini el proper dimecres 20 de setembre a partir de les 17.00h. Els tiquets per aconseguir un tall de pastís es podran recollir de forma gratuïta el mateix dimecres de 9 a 14.00h en dos punts de la ciutat: l'estand de les festes ubicat al vestíbul del Teatre Tarragona i a un espai habilitat a plaça Corsini. Tal i com és habitual, a partir de les 17.00h es començaran a intercanviar els tiquets per talls de pastís fins a esgotar existències.La presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç, Montse Adan, ha posat el valor tradicional del pastís de Santa Tecla i ha afegit que «des de l'empresa de Mercats hem posat el nostre granet de sorra per poder mantenir a la ciutat un dels actes gastronòmics més populars de les nostres festes. Estem convençuts que el caràcter familiar de la plaça Corsini mantindrà l'essència de l'acte i ajudarà a consolidar-lo encara més a la ciutat».