L'IDIBGI i l'ICIQ s'uneixen per descobrir nous tractaments contra el càncer

L'objectiu és desenvolupar eines més específiques i menys tòxiques centrant-se en la replicació de l'ADN

Actualitzada 12/09/2023 a les 14:21

L'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona del Trueta (IDIBGI) i l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) de Tarragona s'han unit en una col·laboració «pionera» per explorar noves dianes terapèutiques, inexplorades fins a la data, i desenvolupar nous fàrmacs per al tractament contra el càncer. La col·laboració va començar fa just un any i avança amb èxit. El projecte liderat pel doctor Jordi Frigola, cap del grup de Replicació Cromosòmica de l'IDIBGI, té l'objectiu de desenvolupar nous inhibidors selectius de les primeres etapes de la replicació de l'ADN. Es tracta d'un pas que es produeix abans que la cèl·lula es divideixi, i per tant, aturar-lo evitaria la proliferació tumoral.Aquest enfocament és, segons expliquen, innovador perquè se centra en els primers passos de la replicació de l'ADN, a diferència dels tractaments actuals que ho fan en estadis més tardans. Aquesta nova aproximació obre un ventall de possibilitats per desenvolupar tractaments més específics i amb menys efectes secundaris i toxicitat per als pacients.En els últims anys, el grup del doctor Frigola ha trobat noves dianes terapèutiques candidates a dissenyar i desenvolupar nous inhibidors específics de la síntesi genòmica. A partir d'aquestes noves dianes, l'equip de l'ICIQ està duent a terme dos enfocaments complementaris per trobar molècules capaces d'inhibir les primeres etapes de la replicació de l'ADN. «La col·laboració multidisciplinària entre l'IDIBGI i l'ICIQ està donant un impuls important a la nostra línia de recerca. Les proves que s'han dut a terme fins ara ens han permès validar la nostra hipòtesi, que portem anys investigant a Girona», afirma Frigola. «Aquests resultats ens indiquen que estem en el bon camí i representen una nova fita en el projecte», afegeix.En primer lloc, utilitzant tècniques de modelització molecular, l'equip de l'ICIQ estudia les proteïnes involucrades en la fase prèvia del procés de replicació. En aquest sentit, dissenya molècules que es coordinin amb els binding pockets de les proteïnes, cavitats apropiades per a l'encaix de les molècules, inhibint així la replicació en les primeres etapes. Aquestes molècules es preparen després al laboratori d'innovació de l'ICIQ.Posteriorment, les molècules sintetitzades al laboratori de l'ICIQ són analitzades mitjançant assajos d'inhibició de la síntesi d'ADN a l'IDIBGI. A partir dels resultats obtinguts en aquests assajos, l'equip de l'ICIQ torna al punt inicial per millorar l'activitat de les molècules i optimitzar la seva eficàcia. El doctor Félix Cuevas, de l'ICIQ, és el responsable d'aquesta part del projecte.La segona aproximació es basa en la síntesi de petits pèptids d'uns trenta aminoàcids, que mimetitzen parts del complex sistema de proteïnes involucrades en les primeres fases de replicació de l'ADN. L'ús d'aquests pèptids permet estudiar processos d'inhibició basats en la interrupció de la interacció entre proteïnes. El doctor Fernando Bravo, de l'ICIQ, lidera aquest enfocament juntament amb el grup de química computacional del professor Feliu Maseras del mateix centre, que estudia l'ajustament i la dinàmica molecular d'aquestes proteïnes al llarg del temps. Tal i com explica Bravo, «la interrupció del procés de reconeixement entre proteïnes permet incorporar teràpies innovadores que són sinèrgiques amb altres tractaments, la qual cosa redundarà en teràpies més eficaces contra el càncer».