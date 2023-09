Els veïns farts de la brutícia per l'abandonament d'un edifici al carrer Cervantes

El veïnat i els hostalers de la zona denuncien la degradació del carrer produïda per la casa

Actualitzada 11/09/2023 a les 19:32

Els veïns del carrer del Cardenal Cervantes fa molt de temps que pateixen els problemes derivats de la insalubritat d'un dels edificis del carrer, concretament el número 1, que fa cantonada amb el carrer de la Unió, on és el número 39. L'edifici era una gran casa amb jardí però, quan van morir els propietaris, va canviar d'amo. Ara, ja fa més de dues dècades que la casa està totalment abandonada i que és un niu de coloms i rates. «Era una casa antiga, preciosa, però que ja porta 20 anys abandonada», expressa Mercè Martínez, representant de la comunitat de veïns del carrer Cervantes 4. «Des de l'any 2000 que l'edifici està en aquesta situació». «La casa per dintre està plena de nius de coloms, també hi ha moltes rates, enormes, i als balcons hi ha tres dits d'excrements», explica Martínez.



Perill per la integritat física

«La primera gran afectació que té és a la integritat física, perquè és perillós caminar per aquest carrer» explica Xavier Albiac, propietari de l'hotel Pigal. «Fa dues setmanes una senyora gran va relliscar», diu Albiac. En aquesta zona de la ciutat hi ha diversos edificis d'apartaments vacacionals i hotels, com també bars i restaurants. Un lloc de pas per molts turistes. Albiac rememora situacions en les quals persones allotjades al seu hotel li han comentat sobre aquest edifici. «En alguna ocasió clients m'han dit si podia trucar a la brigada municipal perquè hi havia un colom mort al balcó».L'immoble està a la venda, però no hi ha cap notícia d'algun possible comprador. «He fet dos escrits de queixa a l'Ajuntament, un al gener i un altre aquest juny, però no m'han contestat cap ni un», diu Martínez. Ella recorda com fa un mes, aproximadament, un equip de manteniment va anar a l'edifici a posar més reixes de prevenció, però no van fer cap tasca de neteja. «Aquestes reixes no serveixen de res perquè els coloms entren per qualsevol lloc». Les portes d'entrada a l'edifici estan tapiades, però diverses finestres no. A part, «va vindre un inspector i va fer fotografies i ens van dir que per dintre l'estructura s'està caient tota, però des de llavors no tenim cap novetat». Tot i això, assegura que pensa «insistir», perquè «no hi ha manera que s'arregli la situació». Martínez destaca que cap dels darrers governs municipals ha aportat una solució al carrer.«És dels carrers més bruts de Tarragona. La imatge és fastigosa», sentencia Albiac. Ell és pessimista a l'hora de preveure alguna solució a aquest problema: «És qüestió d'aptitud i l'Ajuntament s'hi ha de ficar». Albiac conclou: «Jo m'estimo molt Tarragona i no m'agrada gens veure la meva ciutat així de bruta».