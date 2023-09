El Teatre Tarragona acull la Marató de Sang aquest dissabte

La cita coincideix amb el primer dissabte de festes de Santa Tecla

Actualitzada 12/09/2023 a les 13:23

Tarragona acollirà aquest dissabte la nova edició de la Marató de Sang que un any més se situa dins el programa de Santa Tecla, el primer dissabte de festes.Així doncs el dissabte 16 durant tot el dia, el Banc de Sang i Teixits s'instal·larà al Teatre Tarragona, responent a la solidaritat i ben entesa amb l'Ajuntament, que l'alcalde ha volgut destacar. Així mateix Rubén Viñuales ha agraït «la solidaritat i participació dels tarragonins i tarragonines que donen exemple aquell dia i durant tot l'any, fet que ens fa Tarragona una de les ciutats més solidàries en donació de sang».Així doncs, Tarragona tornarà a viure la diada més solidària aquest dissabte al Teatre Tarragona durant tot el dia coincidint amb Santa Tecla i amb la visita d'alguns dels elements del Seguici més destacats, on no només s'espera una important donació de sang, sinó també de plasma.